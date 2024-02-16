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  • Geçen yıl 782 milyona yakın bozuk para dolaşıma girdi
Ekonomi

Geçen yıl 782 milyona yakın bozuk para dolaşıma girdi

Geçen yıl 781 milyon 492 bin 300 adet madeni para dolaşıma sunulurken, cebimize giren bozuk paranın değeri 659 milyon 542 bin 600 lira oldu. 2023 yılı boyunca tedavüle verilen madeni para miktarı 781 milyon 492 bin 300 adet olarak gerçekleşti.

AA16 Şubat 2024 Cuma 09:55 - Güncelleme:
Geçen yıl 782 milyona yakın bozuk para dolaşıma girdi
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AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023 yılı boyunca tedavüle verilen madeni para miktarı 781 milyon 492 bin 300 adet olarak gerçekleşti.

Tedavüle sunulan madeni paraların değeri 659 milyon 542 bin 600 lira olarak hesaplandı.

Verilere göre, 12 ayda 21 milyon 781 bin 200 adet 5 lira, 463 milyon 288 bin 100 adet 1 lira, 105 milyon 468 bin adet 50 kuruş, 105 milyon 788 bin adet 25 kuruş, 78 milyon 567 bin adet 10 kuruş, 6 milyon 120 bin adet 5 kuruş ve 480 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

2023 yılı

Adet


Miktar (TL)
5 lira21.781.200
108.906.000,00
1 lira463.288.100
463.288.100,00
50 kuruş105.468.000
52.734.000,00
25 kuruş105.788.000
26.447.000,00
10 kuruş78.567.000
7.856.700,00
5 kuruş6.120.000
306.000,00
1 kuruş480.000
4.800,00


Toplam659.542.600,00

  • mükemmel madeni paralar
  • cebe giren bozuk
  • dolaşımdaki para

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