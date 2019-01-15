Geleceğin bilim insanları bu projeden çıkacak

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi’nde başvurular başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi’ kapsamında öğrenci seçmeleri için başvuruların başladığını belirterek, “Söz verdiğimiz gibi 81 ilde hayata geçireceğimiz ‘100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi’nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Türkiye’ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek.” ifadesini kullandı. Varank, ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere 2 yaş grubunda, 3 yıllık program kapsamındaki eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağını vurgulayarak, proje paydaşlarına ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür etti.

81 İLE YAYILIYOR

Geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Deneyap Türkiye’nin hızlı bir şekilde diğer illerde yayılacağını belirten Varank “2020 yılı sonuna kadar 81 ildeki gençler Deneyap ile tanışacak. Deneyap Türkiye adı verilen proje, Türkiye’nin teknolojik kalkınma programı ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturmak üzere teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirme amacıyla oluşturuldu. Kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli esas alınarak, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor” diye konuştu.