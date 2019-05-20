Genç girişimcilere hibe müjdesi

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı’nın ikinci çağrısı da sonuçlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoloji odaklı proje yürüten 146 gen ç girişimciye 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği verileceğini söyledi. Bakan Varank, TOBB ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle belirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin açıklanacağı toplantıda, en hızlı büyüyen firma ve girişimcilerini kutladı.

HAYAL ETMENİZ ÖNEMLİ

Girişimciliğin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Varank, “Girişimciliğin ülkemizde daha çok desteklenmesi ve takdir edilmesi gerekiyor. Zira Türkiye’nin zenginleşmesinin yolu, daha fazla girişimci çıkartmasından ve hızlı büyüyen şirket sayısının artmasından geçiyor. Amerika’da çocuklara büyüyünce kim olmak istedikleri sorulduğunda; Steve Jobs veya Mark Zuckerberg gibi isimler öne çıkıyor ama Türkiye’de çocuklarımız ünlü bir girişimci olmayı amaçlamıyor. Hatta hayal bile etmiyorlar” diye konuştu.

19 MAYIS MÜJDESİ

Bireysel Genç Girişimci Başvuruları (BİGG) programı hakkında bilgi veren Varank “7 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz BİGG programıyla gençlerimize, bugüne kadar 115 milyon lirası hibe olmak üzere, 175 milyon lira destek sağladık ve bin 94 firmanın kurulmasına ön ayak olduk. Bildiğiniz gibi 2018 yılında BİGG kapsamında 2 farklı zamanda genç girişimcilerimize çağrıda bulunduk. Bu çağrılardan ilki ocak ayında yapıldı ve 3 bin 300’ün üzerinde başvuru aldı. Bu 3 bin 300 başvurunun arasından 136 girişimci, 150 bin liraya kadar destek almaya hak kazandı. Bireysel genç girişim programının ikinci çağrısını ise eylül ayının başında yapmış ve 4 bin 500 başvuru almıştık. Bugünün anlam ve önemine de uygun olarak, genç girişimcilerimize müjdelerini, Gençlik ve Spor Bayramında vermiş olduk” dedi.