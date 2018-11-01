Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

General Motors 18 bin kişiyi işten çıkarıyor

General Motors kemer sıkma tedbirleri kapsamında Kuzey Amerika'daki 18 bin beyaz yakalı çalışanına tazminat karşılığında işten çıkarmayı önerdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'li otomotiv devi General Motors'un (GM) üretim maliyetlerinin azaltmak üzere Kuzey Amerika ülkelerindeki 18 bin beyaz yakalı çalışanına tazminat karşılığı işten çıkarma teklif ettiği bildirildi.
 
GM'den yapılan açıklamada şirketin, ABD, Kanada ve Meksika'da satış, pazarlama ve idari birimlerinde görev yapan 18 bin maaşlı çalışanına tazminat karşılığı işten çıkarma anlaşmaları önerdiği belirtildi.
 
Önerinin, şirkette 12 yıl ve daha fazla süredir görev yapan çalışanlara yapıldığı açıklandı.
 
Şirket tazminat koşullarının detaylarına dair bilgi vermedi.
 
İşten çıkarma adımı şirketin 2018'in 3. çeyreğinde 2,5 milyar dolar kar açıklamasının ardından geldi. Açıklamada şirketin iyi bir performans gösterdiği bir dönemde aldığı işten çıkarma kararında, ekonominin iyiye gittiği dönemde maliyet düşürmenin daha akılcı olacağına dair değerlendirmenin etkili olduğu kaydedildi.
 
Sektör uzmanları otomotiv endüstrisinin, ABD ve Çin'deki yavaşlayan satışlar ve Trump yönetiminin alüminyum ürünlerine uyguladığı yeni gümrük tarifeleri nedeniyle artan üretim maliyetleri nedeniyle yakın dönemde sıkıntılarla karşılaşabileceğini tahmin ediyor.
 
GM'nin ABD, Kanada ve Meksika'da yaklaşık 50 bin maaşlı çalışanı bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Çingene Kızı´nın parçaları yurda dönüyor

´Çingene Kızı´nın parçaları yurda dönüyor

iOS 12.1 yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 12.1 yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kızı için bakın ne yaptı

Kızı için bakın ne yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA