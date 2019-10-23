Girişimciye yeni destek geliyor
KOSGEB, Girişimcilik Destek Programı kapsamında vereceği 50 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 10’luk finansman maliyetini karşılayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank “Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda limit 70 bin liraya çıkacak” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB Girişimcilik Destek Programı’ndan yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimciler için, 10 puana kadar faiz desteği verileceğini açıkladı. Faiz destekli olarak kullanılabilecek kredinin üst limiti 50 bin TL olarak belirlendi. Tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri gibi konulardaki projelerin yarışacağı TechXtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show açılış töreninde konuşan Varank, “Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak” dedi. Bakan Varank, krediye Kredi Garanti Fonunun da teminat vereceğini, kredi kullanan girişimlerin ana para ve faizi ödeyeceğini vurgulayarak, programın ana amacının işletme sermayesine ek katkı sağlamak olduğunu bildirdi.
MÜHENDİSLERE ÇAĞRI
Ar-Ge ekosistemini iyileştirmek için 17 senede önemli adımlar atıldığına işaret eden Varank, 200’ü aşkın üniversite, bin 500’ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacının bu ekosistemin temel aktörleri olduğunu, niceliğin yanı sıra niteliği de daha üst basamaklara çıkarmak istediklerini ifade etti. Varank, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla başlatılan Sanayi Doktora Programı için geçen hafta çağrıya çıktıklarını hatırlatarak, tekstil mühendislerinin de söz konusu programa başvurması için çağrıda bulundu. Doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs verildiğini aktaran Varank “Doktora öğrencilerimiz, pratikte uygulama şansına kavuşacakları alanlarda eğitim alacaklar. Mezuniyet sonrasında, istihdam garantisi sayesinde çalıştıkları alanda hiç ara vermeksizin katma değer üretmeye devam edecekler” diye konuştu.
KALKINMA İÇİN İNOVASYON ŞART
Techxtile Start Up Challenge ile sektörümüzün ulusal ve uluslararası rekabetini güçlendirecek inovatif projelerin, girişimcilik ekosistemine kazandırılması konusunda çok önemli bir adımın atıldığını söyleyen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Tekstil sektöründe sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol oynayacağını düşündüğümüz Techxtile Startup Challenge için şehrimizin tüm dinamikleri bir araya geldi. Girişimcilerimize mentörlük desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağlayacağımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç” dedi.
MADE IN TURKEY ETKİSİ ARTIYOR
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, en çok ihracat yaptığımız ilk 3 sektörden biri konumunda olduğu bilgisini veren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2018 yılında 14.4 dolarlık kilogram başına değeriyle de en yüksek katma değerli sektörlerimizden birisi olduğunu vurguladı. Tekstil ve Hammaddeleri sektörünün de benzer şekilde 4.3 dolarlık kilogram değeri ile toplam ortalamamız olan 1,3 doların üzerinde ciddi bir katma değer barındırdığını belirten Gülle, “Bugün tam 223 ülke ve bölgede “Made in Turkey” etiketli ürünlerimiz raflarda yer alıyor” dedi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, “Ar-Ge ve inovasyonu temel aldığımız proje pazarımıza 10 yılın sonunda yenilikçi bir bakış açısı getirdik ve proje pazarımızı Start-Up Challenge konseptine dönüştürdük. Edindiğimiz tecrübe ve değişen rekabet şartlarıyla birlikte yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz “TechXtile Start-Up Challenge” ile inanıyorum ki klasik yatırımcı profili start-uplara yönelirken, ufuk açan fikirler sermayeyle buluşacak” dedi.
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