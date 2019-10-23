Girişimciye yeni destek geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB Girişimcilik Destek Programı’ndan yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimciler için, 10 puana kadar faiz desteği verileceğini açıkladı. Faiz destekli olarak kullanılabilecek kredinin üst limiti 50 bin TL olarak belirlendi. Tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri gibi konulardaki projelerin yarışacağı TechXtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show açılış töreninde konuşan Varank, “Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak” dedi. Bakan Varank, krediye Kredi Garanti Fonunun da teminat vereceğini, kredi kullanan girişimlerin ana para ve faizi ödeyeceğini vurgulayarak, programın ana amacının işletme sermayesine ek katkı sağlamak olduğunu bildirdi.

MÜHENDİSLERE ÇAĞRI

Ar-Ge ekosistemini iyileştirmek için 17 senede önemli adımlar atıldığına işaret eden Varank, 200’ü aşkın üniversite, bin 500’ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacının bu ekosistemin temel aktörleri olduğunu, niceliğin yanı sıra niteliği de daha üst basamaklara çıkarmak istediklerini ifade etti. Varank, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla başlatılan Sanayi Doktora Programı için geçen hafta çağrıya çıktıklarını hatırlatarak, tekstil mühendislerinin de söz konusu programa başvurması için çağrıda bulundu. Doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs verildiğini aktaran Varank “Doktora öğrencilerimiz, pratikte uygulama şansına kavuşacakları alanlarda eğitim alacaklar. Mezuniyet sonrasında, istihdam garantisi sayesinde çalıştıkları alanda hiç ara vermeksizin katma değer üretmeye devam edecekler” diye konuştu.