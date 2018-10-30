Göreve başladı

Türkiye, kendisine ait sondaj gemisiyle ilk derin deniz sondaj faaliyetlerine başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) sondaj gemisi Fatih, ilk sondajı Antalya açıklarındaki Alanya-1 kuyusunda gerçekleştirdi. Enerji Bakanlığı ve TPAO yetkililerinden alınan bilgiye göre Alanya-1 kuyusundaki sondaj çalışmaları 140 gün olarak planlandı. Alanya-1 sahasında deniz derinliği yaklaşık 2541 metre. Kuyudaki sondaj çalışmalarında 5.500 metre derinliğe inilmesi planlanıyor. Fatih Sondaj Gemisi, 229 metre uzunluğa, 36 metre genişliğe ve 64 metre kule yüksekliğine sahip. Milli sondaj gemisi Fatih’in Akdeniz’de ilk sondaja çıkışı için düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Yaklaşık 50 yıllık deniz sondajcılığımızda, uzun zamandır emek harcadığımız enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atarak ilk defa kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz” dedi.

HAYREDDİN PAŞA BULDU

Bölgede Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisinin tespit ettiği bir rezerv bulunduğunu söyleyen Dönmez “Şimdi Alanya-1 kuyusu ile vira bismillah diyoruz. Enerji arz güvenliğimiz açısından oyunu değiştirecek bu hamlemizin hayırlı olmasını diliyorum. Gemimiz, hepinizin de gördüğü gibi oldukça heybetli bir yapıya sahip. Fatih, 6. nesil dediğimiz üst düzey teknolojiye sahip bir gemi. 12.200 metre derinlikte yani çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip, çift kuleli tasarımıyla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyon olanağı sunuyor. Her iki kule de sondaj ekipmanlarıyla donatıldı. Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliğine sahip. Bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.

İKİNCİ GEMİ GELİYOR

Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis ve Fatih ile arama ve sondaj çalışmalarındaki dışa bağımlılığına büyük ölçüde son verildiğinin altını çizen Dönmez, “Bunlara ek olarak, ikinci sondaj gemimizi de portföyümüze almak üzereyiz” mesajini verdi.