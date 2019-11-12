Görsel efekt sihirbazı Bilgi’de ders verdi

Dizideki ejderhaların tasarım aşamalarını beyin ameliyatına benzeten Weiss, profesyonel kariyerini görsel efekt üzerine kurmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Tyler Weiss, Amerika ve Kanada’da medya, sanat ve tasarım alanında edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Jurassic Park için ürettiği dinozor efektlerinin ardından Game of Thrones’tan teklif aldığını belirten Weiss, dünya çapında yankı uyandıran dizinin yapım sürecini ve görsel efekt tasarım aşamalarını paylaştı. Bazı sahnelerin çok ince ayrıntılara sahip olduğuna vurgu yapan Weiss, “Tasarım süreci beyin ameliyatı gibiydi” dedi.