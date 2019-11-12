Görsel efekt sihirbazı Bilgi’de ders verdi
İstanbul Bilgi Üniversitesi, büyük bir başarı elde eden Game of Thrones dizisinin görsel efekt yapımcısı Tyler Weiss’i ağırladı.
Dizideki ejderhaların tasarım aşamalarını beyin ameliyatına benzeten Weiss, profesyonel kariyerini görsel efekt üzerine kurmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Tyler Weiss, Amerika ve Kanada’da medya, sanat ve tasarım alanında edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Jurassic Park için ürettiği dinozor efektlerinin ardından Game of Thrones’tan teklif aldığını belirten Weiss, dünya çapında yankı uyandıran dizinin yapım sürecini ve görsel efekt tasarım aşamalarını paylaştı. Bazı sahnelerin çok ince ayrıntılara sahip olduğuna vurgu yapan Weiss, “Tasarım süreci beyin ameliyatı gibiydi” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.