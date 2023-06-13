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Ekonomi

Görüşmeler başlıyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ara zammı için görüşmeler başlıyor. Tespit komisyonu, bugün ilk toplantısını yapacak.

13 Haziran 2023 Salı 07:20 - Güncelleme:
Görüşmeler başlıyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
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Asgari ücrete ara zam için çalışmalar resmen başlıyor. Tespit komisyonunun ilk toplantısı bugün saat 14.00'te yapılacak.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin "Masada ülkenin ekonomik sosyal durumu, geçinme endeksleri, ücretlerin genel durumu ve benzeri faktörler dikkate alınarak bir asgari ücrete karar verilecektir" dedi.

KOMİSYONDA 5'ER TEMSİLCİ YER ALACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.

İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

KOMİSYON KARARI CUMHURBAŞKANINA İLETİLECEK

Görüşmenin ardından nihai rakam için gözler devletin zirvesine çevrileceğini ifade eden Zengin, şöyle devam etti:

"Komisyondan çıkan karar sayın Cumhurbaşkanımıza iletilecek. Cumhurbaşkanımızın da geçmiş dönemde olduğu gibi son bir dokunuşu çalışanlar lehine bir katkısı oluyor. Ondan sonrada belirlenen asgari ücret kamuoyuna açıklanıyor."

İlk toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü.

Akkol, ara zam konusunda mutabık olduklarını söyledi.

"ŞAHSİ ARZUM BAYRAMA GİRMEDEN SÜRECİN TAMAMLANMASI"

TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

Ocak ayında asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yapılmış, yüzde 54,66 zam ile net 8 bin 506 liraya yükselmişti.

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