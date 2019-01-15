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Gözde semtlerde ofis kiraları düştü

Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman&Wakefield, 2018 yılı dördüncü çeyrek Türkiye raporunu yayımladı.

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Yılın ilk üç çeyreğinde 2017’nin aynı dönemine göre cadde mağazaları ve ofislerde kiralar yüzde 22’ye varan oranlarda gerilemişti. Bu eğilimin sürdüğünü gösteren dördüncü çeyrek rapor sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki ofis kiraları döviz bazında ortalama yüzde 20 düşerken, perakende pazarında da yüzde 25 civarı bir azalma kaydedildi. Yılın dördüncü çeyreği aralık sonuçlarına göre, İstanbul Levent’te metrekare başına ve döviz bazında ofis kiraları 2017’nin aynı dönemine oranla yüzde 8,6 azalarak 32 dolara, Gayrettepe’de yüzde 9,1 düşüşle 20 dolara, Maslak’ta yüzde 32,1 düşüşle 19 dolara, İstanbul Anadolu Yakası’nda ise yüzde 4’lük düşüşle 24 dolara geriledi. Söz konusu rakamlar İzmir’de yüzde 7.1 azalışla 13 dolar olurken, Ankara’da yüzde 6.7 düşerek 14 dolar olarak hesaplandı.

 

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