Gözler Ankara'nın atacağı adımlara çevrildi: Dünyanın umudu Türkiye

Rusya'nın geçen yıl temmuz ayında başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan, kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle çekildiğini açıklamasının yankıları sürüyor.

MOSKOVA İLE TEMAS

Türkiye'nin çabalarıyla hayata geçirilen ve yine Ankara'nın girişimleriyle daha önce üç kez uzatılan anlaşmanın devamı küresel gıda krizi açısından kilit rolde. Bu nedenle dünyanın gözü bir kez daha Türkiye'nin atacağı adımlarda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı. Görüşme dış basında geniş yankı buldu. ABD merkezli Bloomberg ajansı ilk teması "Türkiye ve Rusya alternatif tahıl ihracatını görüştü" şeklinde okuyucularına duyurdu.

BENZERSİZ KONUM

Rusya'nın kararını "küresel gıda arzına olası bir darbe" olarak nitelendiren CNN International ise anlaşmanın devamı açısından Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Washington'daki Amerika Katolik Üniversitesi'nde profesör olan Michael Kimmage, CNN International'a Türkiye'nin benzersiz bir konumda olduğunu söyledi.

ABD'li Kongre üyesi Michael McCaul de Türkiye gibi ülkelerin Rusya üzerindeki etki gücünü kullanabileceğini belirtti. İsviçre de Türkiye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesi konusundaki çabalarını desteklediğini bildirdi.

RUSYA'SIZ MÜMKÜN MÜ?

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın bulunmadığı tahıl koridorunda riskler olacağını belirterek, "Burada hangi ülkelerin bu riskleri almaya ne ölçüde hazır olduğunu söylemeye hazır değiliz" dedi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, "Tahıl Koridoru, Rusya'sız devam edebilir" demişti.