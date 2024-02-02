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Ekonomi

Gözler kritik verilere çevrildi! Merkez Bankası Başkanı Erkan açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'Enflasyon Raporu 2024-I'in tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

AA2 Şubat 2024 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Gözler kritik verilere çevrildi! Merkez Bankası Başkanı Erkan açıklayacak
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TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da Başkan Erkan'ın sunumuyla başlayacak.

Erkan daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.

  • TCMB Başkanı
  • Enflasyon Raporu
  • Bilgilendirme Toplantısı

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