İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2024 Perşembe / 12 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3525
  • EURO
    35,8336
  • ALTIN
    2273.64
  • BIST100
    8955.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gözler Merkez Bankası'na çevrildi! Faiz kararı bugün açıklanacak
Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'na çevrildi! Faiz kararı bugün açıklanacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün açıklayacak. Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutmuştu.

TRT HABER21 Mart 2024 Perşembe 00:48 - Güncelleme:
Gözler Merkez Bankası'na çevrildi! Faiz kararı bugün açıklanacak
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

FAİZ KARARI SAAT 14.00'TE AÇIKLANACAK

Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

Fed faiz kararını açıkladı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.