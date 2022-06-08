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Ekonomi

Gram altın 1.016 lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.016 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
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Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 998,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,8 artışla 1.016 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.667 lira, Cumhuriyet altını da 6.809 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,6 artışla 1.852,7 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.849,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde emtia piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirtti.

Yüksek enflasyon ve düşük büyüme odaklı açıklamalar gelmeye devam ederken, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı konuşmada enflasyonun kabul edilemez seviyede olduğunu, muhtemelen yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

Dünya Bankası da dün yayımlanan Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düşürdü.

Bugün OECD ekonomik görünüm raporunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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