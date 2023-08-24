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Ekonomi

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 24 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Gram altın fiyatı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi yönünü yukarı çevirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1921 dolar civarında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 24 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

24 Ağustos 2023 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 24 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
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Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte iki haftanın zirvesine yükseldi. Gram altın 1681 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,920 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 24 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1920.30

Satış Fiyatı 1920.60

14 AYAR ALTIN

Alış Fiyatı 960.91

Satış Fiyatı 1.142.59

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1575.50

Satış Fiyatı 1667.36

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1724.21

Satış Fiyatı 1745.63

YENİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2816.00

Satış Fiyatı 2850.00

ESKİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2807.00

Satış Fiyatı 2841.00

YENİ YARIM ALTIN

Alış Fiyatı 5.648.00

Satış Fiyatı 5.698.00

YENİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı 11.260.00

Satış Fiyatı 11.352.00

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