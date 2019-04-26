'Gram altında 242 lira destek, 248 lira direnç konumunda'

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 245,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 primle 243,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,78 primle 245,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 400 lira, Cumhuriyet altını 1.639 liradan satılıyor.

"BU YIL İKİNCİ KEZ 246 LİRA SEVİYESİNİ TEST ETTİ"

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,33 değer kazancıyla 1.281,5 dolar seviyesinden işlem görüyor

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altın fiyatının yükselişini destekleyen en önemli faktörün dolar kurunun değer kazanması olduğunu belirterek, "Avro/dolar paritesinin gerilemesi, dolar endeksinin yükselişi ve belirsizliğin artması gibi nedenler dolar kurunda agresif yükselişlere neden oldu. Bu sebeple altının gram fiyatı bu yıl ikinci kez 246 lira seviyesini test etti. Biz, üçüncü denemesinde yükselişlerin 250 lira seviyesine kadar sürebileceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altının gram fiyatında 240 lira seviyesinin altına sarkmaların yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatın da 242 liranın destek 248 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Memiş, bugün bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini kaydetti.