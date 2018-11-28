Gram altın ve dolar/TL günü kaç liradan kapattı İstanbul Kapalıçarşı çeyrek altın ne kadar

Gram altın ve dolar/TL günü kaç liradan kapattı? Çeyrek altın ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları 28 Kasım son rakamları kaç? Cumhuriyet altını, tam yarım ve çeyrek altın bugün kaç liradan işlem gördü? Kapanışta altın ve dolar ne kadar oldu? soruların yanıtları altın ve dolar yatırımcıları tarafından araştırılan konular arasında. Hafta başından beri Dolar ve Euro fiyatlarındaki ciddi düşüş nedeniyle vatandaşlar tekrar yönünü altına çevirmiş durumda. Altın fiyatlarının bugün öğle saatlerinde Kapalı Çarşı'da sabah saatlerine oranla düşüşü devam etti. Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,38 düşüşle 5,2580 seviyelerinde işlem görüyor. Kasım ayının son günlerine yaklaştığımız bu günlerde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yatırım ve hediyeleşmek için en çok kullanılan materyaller arasında olan altın yatırımcısını genelde sevindiriyor. Türk halkının nezdinde hediyeleşmek ve geleceğe yatırım yapmak önemli bir yere sahiptir. Yatırım amacıyla en çok tercih edilenlerin başında altın gelmekte. Genelde hediyeleşmek içinde kullanılan altın için internet üzerinden vatandaşların araştırması yoğun şekilde devam ediyor. Kış aylarına girmemize rağmen düğünler devam ederken gelin ve damada takılan çeyrek altın fiyatı ve detayları star.com.tr'de.



Dolar ne kadar?

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,38 düşüşle 5,2580 seviyelerinde işlem görüyor. İki gün sonra G20 zirvesi yapılması beklenirken ekonomi uzmanları G20 zirvesinde ticaret anlaşmaları zirveye damga vuracağını açıkladı. ABD-Çin ticaret anlaşaması öncesi her iki taraftan sert açıklamalar dolar endeksini etkilerken altın piyasası da etkilenmeye devam ediyor.

Güncel altın fiyatları 28 Kasım 2018



Çeyrek altın ne kadar?



Çeyrek altın, 28 Kasım Çarşamba günü Kapalı Çarşı'da alış 327 TL'den işlem görürken, satış değeri 335 Türk Lirası.



Gram altın ne kadar?



Gram altın, Kapalı Çarşı'da Çarşamba günü 205 TL'den alınırken, satış değeri 205 Türk Lirası.



Cumhuriyet altını ne kadar?



Cumhuriyet altını, Çarşamba günü Kapalı Çarşı'da alış 1.358 TL'den işlem görüyor. Satış olarak 1.379 Türk Lirasından satılıyor.



Yarım altın ne kadar?



Yarım altın, Kapalı Çarşı'da 653 TL'den alınırken, 670 TL'den satılıyor. Yarım altın oranları eksi 0,29.

Reşat altın ne kadar?



Reşat altın, 28 Kasım Çarşamba günü Kapalı Çarşı'da alış değeri 1.390 TL'den işlem görürken, satış değeri 1.411 Türk Lirası.

ALTIN FİYATLARI GÜNÜ KAÇ LİRADAN KAPATTI?



Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 205,3 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki yükselişlere karşın ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 206,1 liradan tamamladı.



Bugüne de düşüşle başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 205,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 335 lira, Cumhuriyet altını da 1.372 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında bugün yatay bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.214,53 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar kurunun yükselmesinin altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırladığını belirterek, "Altının gram fiyatında 205 lirayı destek, 207 lira seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Gram altında, 207 lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 209 liraya kadar sürebilir." dedi.





Dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerinde seyretmesinin ons altın fiyatını baskıladığını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:



"ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın akşam açıklanacak toplantı tutanakları sonrası altının ons fiyatında toparlanma isteği görebiliriz. Teknik olarak 1.210 dolar seviyesini destek, 1.225 doları direnç olarak takip ediyoruz. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin son gelişmeler de piyasaların takibinde olmaya devam ediyor. Bugün ABD'de büyüme verisi ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek."

DOLAR KURU BUGÜN KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,38 düşüşle 5,2580 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 5,2252 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, 4 günlük düşüş serisini sonlandırarak günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,38 azalışla 5,2580 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,46 değer kaybıyla 5,9367, sterlin/TL de yüzde 0,31 düşüşle 6,7055'ten işlem görüyor.



Euro/dolar paritesi dün son iki haftanın en düşük seviyesi olan 1,1278'i görmesinin ardından, bugün yatay bir seyirle 1,13'ün hemen altında dengelendi. Dolar endeksi 0,02 azalışla 97,34 seviyesinde.





Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ve ABD'de açıklanacak 3. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL 5,40'ın altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin süreceğini dile getiren analistler, 5,20 ve 5,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

ALTIN NEDİR?

Altın; doğada serbest halde bulunan, kolay işlenebilen, parlak sarı renkte, değerli bir elementtir. Eski çağlardan beri insanlığın farklı şekillerde kullanmış olduğu altın, çoğunlukla yatırım aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama günlük yaşamın hemen her alanında kullanılmaktadır.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.



Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.



Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.

DOLAR NEDİR?



Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve daha başka kimi ülkelerin para biriminin adı.