İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2023 Salı / 11 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,74
  • EURO
    19,747
  • ALTIN
    1104.79
  • BIST100
    5676.8
Ekonomi

Gram altında tarihi rekor: Bin 125 lirayı gördü

Küresel piyasalarda resesyon beklentisi altına yükseliş olarak yansıdı. Altının onsu 6 ay aradan sonra bin 840 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi bin 125 lirayı gördü.

IHA3 Ocak 2023 Salı 14:14 - Güncelleme:
Gram altında tarihi rekor: Bin 125 lirayı gördü
ABONE OL

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ABD, AB ve Çin'de aynı anda resesyon görülebileceği ifade edildi. Bu açıklama ile birlikte küresel piyasalardaki belirsizlik altına yükseliş olarak yansıdı. Ons altın son 6 ayın en yüksek seviyesine yükselirken, gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının onsu 1843 dolar seviyelerinden işlem görüyor. İç piyasada ise altın yeni yılın ilk günlerinde yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altın onsu 1843 dolara, gram altın ise bin 100 liranın üzerine yükseldi. Kapalıçarşı'da gram altın bin 125 liradan, çeyrek altın bin 860 liradan satılıyor.

"KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK ALTINA YÜKSELİŞ OLARAK YANSIDI"

Altındaki yükselişe ilişkin konuşan Kapalıçarşı esnafı Ufuk Güneş, "Küresel piyasalarda resesyon beklentisi ve enerji piyasalarındaki belirsizlik ortamının altında yükselişi tetiklediğini düşünüyoruz. Küresel piyasalarda belirsizlik olduğunda altına talep artıyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları bu durumlarda artıyor" dedi.

"ALTINDA KAR SATIŞLARI BAŞLADI"

İç piyasada altının yatırım amaçlı tercih edildiğini ifade eden Güneş, "Kar satışları, altın yükseldiğinde artıyor. Şu an yavaş yavaş başladı. Altındaki artış biraz daha istikrarlı devam ederse kar satışları daha da artacaktır. Şu an gram altın bin 127 liradan, çeyrek altın bin 860 liradan, yarım 3 bin 720 liradan, tam altın da 7 bin 440 liradan işlem görüyor" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.