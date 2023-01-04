İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2023 Çarşamba / 12 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7469
  • EURO
    19,9054
  • ALTIN
    1116.94
  • BIST100
    5570.51
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Güç rekabeti lehimize! Avdaliani: Türkiye eskisinden daha büyük bir rol oynayacak
Ekonomi

Güç rekabeti lehimize! Avdaliani: Türkiye eskisinden daha büyük bir rol oynayacak

Güney Kafkasya'daki güç rekabeti Türkiye'nin lehine değişiyor. Bölgedeki Rus etkisinin azaldığına dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'nin konumun güçlendiğini belirtti. Türkiye'nin altyapı inşalarına vurgu yapan Avdaliani, 'Daha uzun vadeli eğilimler, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da eskisinden daha büyük bir rol oynayacağını gösteriyor' dedi.

Star Gazetesi4 Ocak 2023 Çarşamba 15:30 - Güncelleme:
Güç rekabeti lehimize! Avdaliani: Türkiye eskisinden daha büyük bir rol oynayacak
ABONE OL

Ortadoğu ve Kafkasya uzmanı Emil Avdaliani, bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşıyla bölgedeki ülkelerin alarma geçtiğini belirten Avdaliani, savaşın Güney Kafkasya'yı da yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti.

Türkiye, İran ve Rusya'nın Güney Kafkasya'da rekabet içinde olduğunu dile getiren Avdaliani, "Türkiye, Rusya ve İran, ekonomik, enerji, askeri ve diplomatik nüfuz için bu stratejik açıdan kritik alan üzerinde nüfuz sahibi olmak için yarışıyor. Aynı şekilde bölgeyi etkilemek isteyen AB ve ABD de var. Güney Kafkasya'da olup bitenlere daha geniş bir perspektiften bakmamı sağlayan, değişen küresel düzende hızlanan bu rekabettir" dedi.

Son zamanda Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya dikkat çeken Avdaliani, Rusya'nın hiçbir müdahalede bulunmamasını "Bu, Rusya'nın zayıflayan konumunun bir sonucu olabilir" sözleriyle değerlendirdi.

Karabağ savaşında Gürcistan'ın tarafsız kalmasına ilişkin Avdaliani, "Karabağ çatışması, ülkede yaşayan etnik azınlıklar nedeniyle hassas bir konudur. Bu yüzden mevcut tarafsızlık politikasının devam edeceğini düşünüyorum. Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında denge istiyor" dedi.

Avdaliani, Türkiye'nin bölgedeki varlığıyla ilgili, "Türkiye 1990'lardan beri Güney Kafkasya'daki etkisini artırıyor, ancak son yıllarda bu eğilimin daha belirgin hale geldiğini söyleyebilirim. Bölgedeki Rus etkisi azalıyor ve Türkiye ister ekonomik ister askeri olsun, nüfuz için daha fazla alan buluyor. Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan ile iyi bir ortaklığı var. Ermenistan ile ilişkileri geliştirmek istiyor. Ankara, bölge ülkeleri arasında altyapı inşa ediyor ve ekonomik bağları artırıyor. Daha uzun vadeli eğilimler, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da eskisinden daha büyük bir rol oynayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.