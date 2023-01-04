Güç rekabeti lehimize! Avdaliani: Türkiye eskisinden daha büyük bir rol oynayacak

Ortadoğu ve Kafkasya uzmanı Emil Avdaliani, bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ukrayna-Rusya savaşıyla bölgedeki ülkelerin alarma geçtiğini belirten Avdaliani, savaşın Güney Kafkasya'yı da yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti.

Türkiye, İran ve Rusya'nın Güney Kafkasya'da rekabet içinde olduğunu dile getiren Avdaliani, "Türkiye, Rusya ve İran, ekonomik, enerji, askeri ve diplomatik nüfuz için bu stratejik açıdan kritik alan üzerinde nüfuz sahibi olmak için yarışıyor. Aynı şekilde bölgeyi etkilemek isteyen AB ve ABD de var. Güney Kafkasya'da olup bitenlere daha geniş bir perspektiften bakmamı sağlayan, değişen küresel düzende hızlanan bu rekabettir" dedi.

Son zamanda Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya dikkat çeken Avdaliani, Rusya'nın hiçbir müdahalede bulunmamasını "Bu, Rusya'nın zayıflayan konumunun bir sonucu olabilir" sözleriyle değerlendirdi.



Karabağ savaşında Gürcistan'ın tarafsız kalmasına ilişkin Avdaliani, "Karabağ çatışması, ülkede yaşayan etnik azınlıklar nedeniyle hassas bir konudur. Bu yüzden mevcut tarafsızlık politikasının devam edeceğini düşünüyorum. Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında denge istiyor" dedi.



Avdaliani, Türkiye'nin bölgedeki varlığıyla ilgili, "Türkiye 1990'lardan beri Güney Kafkasya'daki etkisini artırıyor, ancak son yıllarda bu eğilimin daha belirgin hale geldiğini söyleyebilirim. Bölgedeki Rus etkisi azalıyor ve Türkiye ister ekonomik ister askeri olsun, nüfuz için daha fazla alan buluyor. Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan ile iyi bir ortaklığı var. Ermenistan ile ilişkileri geliştirmek istiyor. Ankara, bölge ülkeleri arasında altyapı inşa ediyor ve ekonomik bağları artırıyor. Daha uzun vadeli eğilimler, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da eskisinden daha büyük bir rol oynayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi