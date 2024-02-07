Dikkat çeken çağrı! Türkiye ile yapılan anlaşmanın güncellenmesini istiyorlar

Slevogt, kurdukları yeni sivil toplum kuruluşu ETTIC'in hedefleri ve Brüksel temasları konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ETTIC'in Türkiye'deki farklı Avrupa ülkelerinin ikili ticaret odaları tarafından kurulan bir yapı olduğuna işaret eden Slevogt, "Çok net bir odak noktamız var. Biz, Türkiye'deki Avrupalı işletmeleri ve Avrupalı yatırımları temsil ediyoruz. Avrupalı işletmeler son 20 yılda 180 milyar avroluk ticaret gerçekleştirdi." dedi.

Slevogt, Türkiye'deki Avrupalı işletmelerin sadece ilgili ülkeler ve Türkiye'de temsil edilmelerinin yeterli olamadığına işaret ederek, AB kurumlarına da odaklanmalarının önemini vurguladı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bağlamında Türkiye'deki Avrupalı yatırımların çıkarlarının AB nezdinde gözetilmesi gerektiğini anlatan Slevogt, Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 30 yılda ciddi miktarda yatırım sağlayan ve ticareti kolaylaştıran önemli bir uygulama olduğunu belirtti.

"Daha fazla yatırım yapılması ve ticaretin daha da artırılması için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerekiyor." diyen Slevogt, Gümrük Birliği güncellemesinin AB, üye ülkeler ve Türkiye olmak üzere bütün taraflara fayda sağlayacak bir kazan-kazan durumu ortaya koyacağını anlattı.

Slevogt, ETTIC'in Brüksel'de ikili ticaret odalarının kurduğu yeni bir kurum olduğunu anımsatarak, "AB kurumlarıyla doğrudan konuşabilmek için Brüksel'de olmak istedik. AB şeffaflık siciline kayıtlıyız. Böylece, farklı AB kurumlarıyla bire bir konuşabiliyoruz." dedi.

ETTIC'in Brüksel'de olmasının çeşitli faydaları bulunduğuna dikkati çeken Slevogt, "Avrupalı, oda başkanları ve aynı zamanda Avrupalı işletmeleri temsil eden kişiler olarak, Avrupa kurumlarıyla bire bir ve doğrudan konuşan kişiler olmamız avantajımız." ifadesini kullandı.

Slevogt, Türkiye'de yaşayan Avrupalıların her iki tarafı da desteklemek ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla duruma el atmış olduğunu söyledi.

Karşılıklı ilişkilere farklı bir yaklaşım geliştirmek istediklerini ifade eden Slevogt, AB ile Türkiye'de tecrübeleri olan Avrupalılar olarak doğrudan konuşabildiklerini vurguladı.

Slevogt, "Ana hedefimiz, Türkiye ile Avrupa ülkeleri ve AB kurumları arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisini geliştirmek, Türkiye için önemli bir ticaret düzenlemesi olan Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ve geliştirilmesine katkıda bulunmak." yorumunu yaptı.

