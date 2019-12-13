Güneş paneli fabrikası için ilk adım atıldı

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Entegre Güneş Enerjisi Fotovoltaik Panel Üretim Fabrikasında yıllık 500 megavatlık güneş paneliüretileceğini belirterek “Avrupa’nın nadir fabrikalarından biri olacağız. Türkiye’nin Orta Doğu’daki ilk entegre fabrikası olacağız” dedi. Kalyoncu, tesisin tüm bölümlerinin gelecek yıl haziranda tamamlanacağını söyledi.

NİSAN’DA BAŞLIYOR

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında güneşte şu anda yaklaşık 6 bin megavat kurulu güce ulaştığını ifade eden Kalyoncu, “Güneşte 10 yıl içinde 10 bin megavata çıkma stratejisi bulunuyor. Temiz enerji üretimiyle her bir kilovatsaatte 500 gram fosil karbondioksit emisyonu engellenecek. Bin megavatlık bir yenilenebilir enerji santraliyle 1.5 milyon ton fosil ve karbondioksit salımı engellenecek” dedi. Kalyoncu, ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş enerjisi ihalesinde en düşük teklifi veren şirketin Kalyon Enerji Grubu olduğunu belirterek, “Bu fabrikada senelik 500 megavat kapasiteli güneş paneli üretimi gerçekleşecek. Burada 1300 kişiye istihdam sağlanacak” dedi.

ÇİN’DE DE ÜRETECEK

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Genel Müdürü Ahmet Taşkın da fabrikada panel üretimine 30 Nisan 2020’de başlanacağını söyledi. China Electronic Technology Corporation ile birlikte çalışacaklarını belirten Taşkın, “Fabrikamızda kullanacağımız ekipmanların bir kısmını Çin’de bir kısmını da Avrupa’da üreteceğiz” dedi.