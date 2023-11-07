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Ekonomi

Güney Kore'den Türkiye'ye teklif: Birlikte geliştirelim

Güney Kore, Türkiye ile altyapı, savunma ve enerji alanlarında işbirliğini artırmak istediğini açıkladı. Güney Kore Ticaret Bakan Yardımcısı Jang Youngjin, 'Türkiye ile önümüzdeki dönemde çeşitli alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesini öngörüyoruz.' dedi.

AA7 Kasım 2023 Salı 11:23 - Güncelleme:
Güney Kore'den Türkiye'ye teklif: Birlikte geliştirelim
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Güney Kore Ticaret Bakan Yardımcısı Jang Youngjin, Türkiye ile altyapı, savunma ve enerji sektörlerinde işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Dünya Fuarı 2030'a ev sahipliği yapmak üzere Busan'ın seçilmesi durumunda inşaat, ulaşım ve diğer altyapı alanlarında yeni projeler başlatılacak. Böyle bir durumda, inşaat alanında güçlü Türk firmalarıyla yapılacak yatırım ve işbirliklerinin büyük fayda sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Jang, AA muhabirine, Güney Kore-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasından bu yana iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştiğine ve son 10 yılda istikrarlı büyüyerek 5,2 milyar dolardan 2022 sonunda 9,1 milyar dolarla rekor düzeye ulaştığına dikkati çeken Jang, Türkiye'den yaptıkları ithalatta başlıca ürünlerin ilaç, otomotiv parçaları ve hazır giyim olduğunu söyledi.

Jang, 2022 itibarıyla Kore pazarına giren 40'a yakın Türk firmasının ağırlıklı olarak otomotiv parçasına, dağıtım ve restoran gibi hizmet sektörüne odaklandığını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye ile önümüzdeki dönemde altyapı, savunma sanayisi, nükleer santral inşası gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesini öngörüyoruz. Dünya Fuarı 2030'a ev sahipliği yapmak üzere Busan'ın seçilmesi durumunda inşaat, ulaşım ve diğer altyapı alanlarında yeni projeler başlatılacak. Eski şehir merkezlerinin yeniden geliştirilmesi gibi kentsel dönüşüm projelerinin de devam etmesi bekleniyor. Böyle bir durumda, inşaat alanında güçlü Türk firmalarıyla yapılacak yatırım ve işbirliklerinin büyük fayda sağlamasını bekliyoruz."

- DÜNYA FUARI İÇİN REKABET

Jang, Kore hükümetinin, gelişmiş sanayi rekabet gücünü artırabilecek, tedarik zincirlerini genişletebilecek, kaliteli işler yaratabilecek ve sonuçta yurt içi ekonomik büyümeye katkıda bulunabilecek her türlü yabancı yatırımı çekme çabalarına hız vereceğini dile getirerek, bu dönemde Türkiye ile ticareti ve yatırımı teşvik için yakın işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Güney Kore, 2030 yılında düzenlenecek Dünya Fuarı'nın ülkede yapılmasını sağlamak için İtalya ve Suudi Arabistan ile yarışıyor. Nihai kararın bu ayın son haftasında açıklanması bekleniyor.

Güney Kore'nin en büyük ikinci şehri olan ve 3,3 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Busan, plajları ve deniz yemekleriyle ünlü bir liman ve sanayi şehri olarak biliniyor.

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