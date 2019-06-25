Gurbetçiye tapu  kolaylığı yolda

Parti milletvekilleri, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, entegre tesis olmamak kaydıyla köylerde tarımsal amaçla seraların kurulması, belediye sınırları ve mücavir sınırlar içindeki hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifle toplumda ihtiyaç duyulan, beklenti oluşturan meselelerin çözümü noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belli yetkilerin verilmesini öngördüklerini dile getirdi.

BÜROKRASİ AZALIYOR

Farklı tapu müdürlüklerinde olan ya da yurt dışında bulunan vatandaşlara, orada bulunan görevlilerin huzurunda tapu işlemlerini yapabilme imkanı getirileceğini belirten Muş, “Bir araya gelmelerine gerek kalmayacak. Tapu işlemlerinde hızlı adım atılması için kırtasiyeciliği, bürokrasiyi azaltıyoruz. Çünkü teknoloji çok gelişmiş vaziyette. Şimdi pek çok işlemi dijital yöntemlerle daha hızlı yapabiliyoruz. Kanuni düzenlemeleri getiriyoruz” diye konuştu.

RUHSAT İSTENMEYECEK

Köylerde entegre tesis olmamak kaydıyla tarımsal amaçla tarım il müdürlüğünün görüşüyle seraların kurulması imkanı getirileceğini kaydeden AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Burada herhangi bir ruhsat işlemi talep edilmeyecek. Amacımız, vatandaşımızın seraları hızlı şekilde hayata geçirmesine olanak sağlamak” diye konuştu.