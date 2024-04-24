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Ekonomi

Güvenli liman altın düşüşe geçti!

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası haftanın üçüncü işlem gününde güvenli liman varlıklardan altının ons fiyatı 2 bin 319 dolara geriledi. Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

24 Nisan 2024 Çarşamba 21:15 - Güncelleme:
Güvenli liman altın düşüşe geçti!
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Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin öngörülerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl içinde faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiyi artırdığını ifade etti.

Para piyasalarında Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda başlama ihtimalinin yüzde 44 ve eylülde başlama olasılığının yüzde 69 ile fiyatlandığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 430 liradan yaparken; 24 Nisan Çarşamba günü 2 bin 421 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 973 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 958 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.420,81

Satış: 2.421,14

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.318,81

Satış: 2.319,18

ÇEYREK ALTIN

Alış: 3.873,33

Satış: 3.958,66

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.493,31

Satış: 15.786,20

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.721,91

Satış: 7.916,72

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.493,31

Satış: 15.786,20

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.423,95

Satış: 16.839,11

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.331,25

Satış: 1.751,89

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.258,90

Satış: 2.385,59

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