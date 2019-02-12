Hal fiyatına sebze sevinci
Sebze ve meyve üzerinden vurgun yapanlara ‘dur’ demek için kurulan tanzim satış noktaları ilk günden fırsatçıların oyununu bozdu. İstanbul ve Ankara’da fiyatlar yarıya yarıya düştü; salkım domates 3 TL, patates ve soğan 2 TL’den satıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sebze-meyveye ayar’ açıklamasının ardından devreye giren tanzim satış noktalarında dün satışlar başladı. Vatandaşlar erken saatlerden itibaren ucuz sebze almak için akın etti. Vatandaşa pazarın yarı fiyatına satış yapıldı. Vatandaş 3 liradan domates, 4 liradan salatalık aldı. Tanzim satış noktalarında patlıcan 4.5, biber 6, soğan ve patates 2, ıspanak ise 4 liradan satıldı. Komisyoncuların aradan çıkarılarak yapılan satışlar, ilk günden itibaren pazardaki ‘fahiş fiyat oyunu’nu da bozdu. Özellikle üretimin kalbi Antalya Hali’nde fiyatlar bir anda düştü. Ucuz sebze satışı, zincir marketlere de etiket değiştirtti. Bazı marketler internetteki fiyatlarını anında ‘tanzim satış noktalarındaki’ fiyatlara yaklaştırdı.
ANKARA’YA 15 NOKTA
Tanzim satış noktaları Ankara’da hafta içi her gün 10.00- 22.00 saatlerinde, İstanbul’da ise 7.00-19.00 saatleri arasında satış yapacak. Her ürün için 1 kişi, 3’er kilodan fazla alamayacak. 30 satış noktası açma kararı alan Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Sıhhıye, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada tanzim satış noktası kurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise İstanbul’da 50 farklı noktada vatandaşlara ucuz sebze ve meyve satışının yapılacağı tanzim araçlarını hazır hale getirdi. İstanbul’daki satış noktaları ise şunlar:
İSTANBUL’DAKİ YERLER
Kağıthane Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı, Avcılar Meydanı, Kadıköy Meydanı, Bakırköy Meydanı, Aksaray Meydanı, Taksim Meydanı, Eminönü Meydanı, Kasımpaşa Kızılay Meydanı, Beylikdüzü Meydanı, Bayrampaşa Meydanı, Bağcılar Meydanı, Güngören, Sultanbeyli, Sultangazi, Gaziosmanpaşa Meydanı, Sarıyer Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Üsküdar Meydanı, Şirinevler Meydanı, Kartal Meydanı, Pendik Meydanı, Tuzla Meydanı, Sancaktepe Meydanı, Ümraniye Meydanı, Esenler Meydanı, Esenyurt Meydanı, Çekmeköy Meydanı, Küçükçekmece Meydanı, Zeytinburnu Meydanı, Bahçeşehir 1.Kısım, Başakşehir 2. Etap Metro Çıkışı, Büyükçekmece, Eyüpsultan Meydan, Ataşehir Örnek Mahallesi, Kavacık Meydan, Üsküdar Kirazlıtepe, Karagümrük Meydan, Bostancı Lunapark, Pendik Sahil Meydan, Halkalı Meydan, Ümraniye Meydan AVM Otopark, Ataşehir Meydan, İstinye İspark, Zeytinburnu AVM, Alibeyköy Silahtar, Haliç, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi, Esenler 100.Yıl Mahallesi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar’da kurulan tanzim satış noktasını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Albayrak ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen (solda) vatandaşların aldığı sebze ve meyveleri paketledi.
Marketler de makul noktaya gelecek
Üsküdar Meydanı’nda kurulan tanzim satış noktasını ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başta büyükşehir belediyelerinden İstanbul ve Ankara olmak üzere 80 noktada çok yoğun ve hummalı bir çalışma yapıldığını söyledi. Bakan Albayrak, belirlenen 9 ürünün direkt üreticiden alınarak hiçbir marj konmadan, makul fiyatlarla vatandaşa sunulduğunu bildirdi. Marketlerdeki fiyatları da yakından takip ettiklerini vurgulayan Albayrak, “Marketlerimizde bu hafta bu ürünlerin çoğunda aynı tanzim noktalarındaki fiyatlara geliyor olacaklar” dedi. Tanzim satış noktasında vatandaşlarla sohbet eden Albayrak “Gıda terörü yapanlara çok daha sert bir şekilde müdahale edeceğiz. Spekülasyona izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Vatandaşlar da tanzim satışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Antalya’da fiyatlar düşüşe geçti
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için Ankara ve İstanbul’da başlanan tanzim satışları sonrası, örtü altı sebzenin başkenti Antalya hallerinde de fiyatları aşağı çekti. Özellikle patlıcanda yüzde yüze yakın bir düşüş yaşanırken, domates ve soğan fiyatlarında yüzde 25 düşüş gerçekleşti. Antalya Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali’nde tanzim satışları öncesinde 4,5 liradan satılan domates, 3.5 liraya düşerken, salatalık 5 TL’den 4’e, soğan 4.2 TL’den 3.5 TL’ye düştü. En büyük düşüş ise patlıcanda yaşandı. Hafta sonu 10 lira bandında seyreden patlıcanın, dün sabah itibariyle 5.5 TL’den satışı gerçekleşti.
Marketler internette indirime gitti
Belediyelerin doğrudan vatandaşa satması rekabeti getirince zincir marketler indirime gitmek zorunda kaldı. Bazı zincir marketler internetten yaptıkları satış fiyatında anında indirime gitti. 25 Ocak tarihinde CarrefourSA’da 1 kilogram salatalık 7.99, domates 7.89, soğan 5.95, patates 4.79 liradan alıcı buluyordu. Aynı tarihte Migros’ta ise salatalık 6.95, domates 6.94, soğan 4.39 ve patates 5.49 TL fiyat etiketiyle raflardaydı. Her iki market de bazı ürünlerinin fiyatını tanzim satış seviyelerine çekti. Bu arada TÜİK verilerine göre de fiyatlar ocak ayı ortasına göre yarı yarıya düştü.
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