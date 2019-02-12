Hal fiyatına sebze sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sebze-meyveye ayar’ açıklamasının ardından devreye giren tanzim satış noktalarında dün satışlar başladı. Vatandaşlar erken saatlerden itibaren ucuz sebze almak için akın etti. Vatandaşa pazarın yarı fiyatına satış yapıldı. Vatandaş 3 liradan domates, 4 liradan salatalık aldı. Tanzim satış noktalarında patlıcan 4.5, biber 6, soğan ve patates 2, ıspanak ise 4 liradan satıldı. Komisyoncuların aradan çıkarılarak yapılan satışlar, ilk günden itibaren pazardaki ‘fahiş fiyat oyunu’nu da bozdu. Özellikle üretimin kalbi Antalya Hali’nde fiyatlar bir anda düştü. Ucuz sebze satışı, zincir marketlere de etiket değiştirtti. Bazı marketler internetteki fiyatlarını anında ‘tanzim satış noktalarındaki’ fiyatlara yaklaştırdı.

ANKARA’YA 15 NOKTA

Tanzim satış noktaları Ankara’da hafta içi her gün 10.00- 22.00 saatlerinde, İstanbul’da ise 7.00-19.00 saatleri arasında satış yapacak. Her ürün için 1 kişi, 3’er kilodan fazla alamayacak. 30 satış noktası açma kararı alan Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Sıhhıye, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada tanzim satış noktası kurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise İstanbul’da 50 farklı noktada vatandaşlara ucuz sebze ve meyve satışının yapılacağı tanzim araçlarını hazır hale getirdi. İstanbul’daki satış noktaları ise şunlar:

İSTANBUL’DAKİ YERLER

Kağıthane Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı, Avcılar Meydanı, Kadıköy Meydanı, Bakırköy Meydanı, Aksaray Meydanı, Taksim Meydanı, Eminönü Meydanı, Kasımpaşa Kızılay Meydanı, Beylikdüzü Meydanı, Bayrampaşa Meydanı, Bağcılar Meydanı, Güngören, Sultanbeyli, Sultangazi, Gaziosmanpaşa Meydanı, Sarıyer Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Üsküdar Meydanı, Şirinevler Meydanı, Kartal Meydanı, Pendik Meydanı, Tuzla Meydanı, Sancaktepe Meydanı, Ümraniye Meydanı, Esenler Meydanı, Esenyurt Meydanı, Çekmeköy Meydanı, Küçükçekmece Meydanı, Zeytinburnu Meydanı, Bahçeşehir 1.Kısım, Başakşehir 2. Etap Metro Çıkışı, Büyükçekmece, Eyüpsultan Meydan, Ataşehir Örnek Mahallesi, Kavacık Meydan, Üsküdar Kirazlıtepe, Karagümrük Meydan, Bostancı Lunapark, Pendik Sahil Meydan, Halkalı Meydan, Ümraniye Meydan AVM Otopark, Ataşehir Meydan, İstinye İspark, Zeytinburnu AVM, Alibeyköy Silahtar, Haliç, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi, Esenler 100.Yıl Mahallesi.