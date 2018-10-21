Halı ticaretinde dünya lideriyiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) verilerine göre, Türkiye, söz konusu dönemde yılın dünyada en fazla halı ihraç eden ülke Türkiye oldu. Dövizdeki dalgalanmalar ve ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı bazı yaptırım kararlarına rağmen temmuzda 184 milyon dolar ve ağustosta 159 milyon dolarlık halı ihraç edildi. İhraç edilen halıların alt kalemlerine bakıldığında, makine halıları 1 milyar 251 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Tüfte edilmiş halılar 188 milyon dolarla ikinci sırayı alırken, onu 629 bin dolarla el dokuması halılar izledi.

EN ÇOK ABD’YE SATTIK

Söz konusu ilk 8 aylık dönemde en fazla halı ihracatı yapılan ülke 352.8 milyon dolarla ABD oldu. Bu ülkeyi 182.4 milyon dolarla Suudi Arabistan, 93.7 milyon dolarla Irak, 61.2 milyon dolarla İspanya ve 60.3 milyon dolarla Portekiz izledi.