Bakan Pekcan duyurdu! Halk Bankasından kredi çekenlere müjde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek'