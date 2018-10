Halkbank Genel Müdürü Arslan: Gerek sermayemiz gerek likidite açısından hızla güçlü pozisyona doğru ilerliyoruz

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bankacılık sektörüne baktığımız zamanda elbette temellerinin sağlam olduğunu görüyoruz. Gerek sermayemiz gerek likidite açısından hızla güçlü bir pozisyona doğru ilerliyoruz." dedi.

Osman Arslan, Çorum İli Odalar ve Borsalar Müşterek İstişare Toplantısı ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, faiz ve kur cephesinde ağustos ve eylül ayında bir dalgalanma oluştuğunu dikkat çekti.

Türkiye'nin bu dalgalanmayı hak etmediğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Faiz ve kur cephesinde bir dalgalanma oluştu. Bu dalgalanma özellikle yurt dışı piyasalar açısından hak etmediğimiz, ülkemiz ekonomik gerçekleri ile bağdaşmayan değerlendirmelere maruz kaldı. Ama geldiğimiz an itibariyle ben bu dalgalı sürecin geride kaldığına inanıyorum. Ekonomi yönetimimizin güçlü ve kararlı koordinasyonu ile iş dünyasının sorunlarını birinci elden ekonomi yönetimine, siyasi yönetime aktarmasıyla ciddi aksiyonlar alınabiliyor. Önümüzdeki bu istişare sürecinin ve karşılıklı iş birliğinin devam etmesi gerekiyor."

Arslan, Türkiye'nin temel ekonomik verilerinin oldukça güçlü olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bankacılık sektörüne baktığımız zamanda elbette temellerinin sağlam olduğunu görüyoruz. Gerek sermayemiz gerek likidite açısından hızla güçlü bir pozisyona doğru ilerliyoruz. İki özel bankamızın yurt dışından sağlamış olduğu sertifikasyon kredilerini yine uygun mali vadelerle yenilemesi ve Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin yurt dışı piyasalardan ihraç tutarının 3 katı kadar talebin gelmesi, ülkemizin ekonomik gücünü yansıtmaktadır. Bu durum yaptığımız akıllı politikalarla devam edecektir. İş dünyamızın çözümsüzlük anlamında herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yoktur. Türkiye, zorlu süreçlerden 1995, 1998, 2001, 2009 dalgalanmalarında olduğu gibi güçlenerek çıkmasını başarmıştır."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bir süredir ekonomide çalkantı yaşandığına işaret etti.

Döviz, faiz, enflasyonun üçünün birden yükseldiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Piyasada gözle görülür bir yavaşlama var, para dönmüyor. TOBB olarak odalar ve borsalarımız vasıtasıyla piyasaların ve sizlerin nabzını ilk elden tutuyoruz. Sıkıntıları tek tek anlatıyoruz. Sonra bunları Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza iletiyor ve acilen önlem almasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Sıkıntılı günlerimizde size şemsiye açan kamu bankaları oldu"

Geçen hafta kamu bankalarının genel müdürleriyle toplantı yaptıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Kamu bankalarına teşekkür etmek istiyorum. Şu sıkıntılı günlerimizde bize şemsiyeyi açıp koşarak gelen kamu bankaları oldu, haklarını yemeyelim. Piyasanın çarkının dönmesi için kamu bankaları diğerleri gibi yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmadılar. Tam tersine yağmurlu havada şemsiyeyi açık tutmaya çalıştılar." dedi.

"Eldekini muhafaza etme dönemi"

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası ile finans sektörünün aynı gemide olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herhangi birimize bir şey olursa, yani bize bir şey olursa onlara olur, onlara bir şey olursa bize olur açık söyleyeyim. Onun için iş dünyasının sorunları konusunda bir araya geldik. Yine geçen hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Sanayi Bakanımız, Ticaret Bakanımız ve Çalışma Bakanlığımız ile bir araya geldik, sabah toplantıya başladık akşama kadar sürdü. Sizlerden gelen ayrıntılı talepleri bizzat birinci ağızdan ilettik. Her bir bakanımıza özellikle şunu ifadeye etmeye çalıştık; Eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika hepimizin, 80 milyonun kaybı demektir. Bizler her gün faizlerle, kurlarla ve her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Bin bir türlü sıkıntı yaşarken devletimizden tek istediğimiz var, yanımızda olduğunuzu göstermesidir. Bu bir ekonomik mücadele, bu ekonomik mücadeleyi de el birliği ile yapmamız lazım dedik. Sağ olsunlar çözüm noktasında bize yardımcı olmaya çalışıyorlar."

Hiç bir zaman karamsar olmadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, iş adamının hiç bir zaman karamsar olmayacağını kaydetti.

"Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz"

"İyi bak, iyi gör" diyerek sözlerine devam eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Son 25 yıla bakın kaç tane sıkıntılı dönemi hep beraber atlattık. Babalarımız atlattı, bizler atlattık. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz, yine yoluna gidecek. Bir tek tümseği çıkarken zorlanırız, ama bunun tümsekten aşağıya inişi de var. Onun için sıkıntılar fırsatlarıyla da beraber gelir bunu da unutmayın. Şimdi tüccarlarımız, sanayicilerimiz için fırsatları da değerlendirme zamanıdır. İnşallah yine hep birlikte el ele verip ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz."

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, Arslan, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, üyelikte 40'ıncı yılını dolduran iş adamlarına plaket verdi.

Hisarcıklıoğlu ile Arslan kentte Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Halkbank Çorum Bölge Müdürlüğünün açılışına da katıldı.