Hamleler dünya devini harekete geçirdi: Türkiye geri kazanma yolunda ilerliyor

ABD merkezli dünyanın en büyük yatırım yöneticisi kuruluşları arasında yer alan Pimco, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin makale kaleme aldı. Makalede, Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyede kredi notunu geri kazanacağına işaret edildi.

"TÜRKİYE YATIRIM YAPILABİLİR SEVİYEDE KREDİ NOTUNU GERİ KAZANMA YOLUNDA"



İngiliz basını Financial Times, Pimco'nun Türkiye'nin kredi notuna yönelik yayınladığı açıklamayı manşetine taşıdı. Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre, Pimco, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı bir ekonomik revizyona yönelik kararlılığının, ülkeyi yatırım yapılabilir kredi notunu yeniden kazanma yoluna soktuğuna inanarak Türkiye tahvil piyasasına girmeye hazırlanıyor.

Financial Times, dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden biri olan Kaliforniya merkezli şirket Pimco'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayındaki genel seçim zaferinin ardından ekonomi politikasındaki başarılı adımları sonrasında Türk tahvil piyasasına yöneldiğini yazdı.

"ÇABALAR İŞE YARIYOR"



İngiliz basını, Pimco'nun gelişmekte olan pazarlar ekibine başkanlık eden Pramol Dhawan'ın sözlerine yer veridiği açıklamada, "Faiz oranları önemli ölçüde arttı, maliye politikası sıkılaştırıldı. . . Politika yapıcılar programları gevşetmeye devam ederek yerel halkı ABD doları yerine tekrar liraya yatırım yapmaya teşvik ediyor. . . Bu çabalar işe yarıyor" dedi. Dhawan, fon şirketinin yurt içi Türk varlıkları konusunda "çok yapıcı" olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye geri dönüşü hakkına konuşan Dhawan, ekonomik çalışmalara dair "her şey planlandığı gibi giderse önümüzdeki beş yıl içinde" gerçekleşebileceğini söyledi.

"YATIRIMCILAR TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİKASINI YAKINDAN İZLİYORLAR"



Türkiye'nin para politikasına değinen Dhawan, "Türkiye'nin bir kez daha yabancı sermaye çekmesi muhtemel, bu da enflasyonun düşürülmesi için gerekli bir ön koşul olan liranın istikrar kazanmasına yardımcı olacak" dedi.

Dhawan, "Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bazında Türkiye'nin ekonomi politikasını yakından izliyorlar. Şu anda piyasa Türkiye'nin uyum sürecine olan bağlılığı konusunda iyimser." ifadelerini kullandı.

Fotoğraftaki: Pimco'nun gelişmekte olan pazarlar ekibine başkanlık eden Pramol Dhawan

MOODY'S'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI



İngiliz basını Financial Times haberinde, ayrıca Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin yaptığı açıklamasına da yer verdi.

Financial Times, Moody's'in geçtiğimiz cuma günü Türkiye'nin görünümünü olumluya yükselterek, yakında B3 notunu yükseltebileceğini öne sürdüğü açıklamaya değindi. Moody's'in raporunda "enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler, para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi" ifadesine yer verildiği aktarıldı.

Haberde, geçtiğimiz hafta JPMorgan'ın New York'ta düzenlediği etkinlikte yatırımcılarla buluşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını gerektiği kadar sıkı tutacağının sözünü verdiği bildirildi.