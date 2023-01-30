Hamlelerimiz etkili oldu! Türkiye'ye Afrika teklifi

Cravinho, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Portekiz ve Türkiye'nin eski dostlar olduğunu vurgulayan Cravinho, bu dostluğun devam etmesini ve gelişmesini istediklerini belirtti.

İkili ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu, siyasi, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği yaptıklarını anlatan Cravinho, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la beraber Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonuna eş başkanlık edeceğini dile getirdi.

- "TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"



Cravinho, Portekiz'in her zaman Türkiye'nin AB üyeliğinin destekçisi olduğuna dikkati çekerek, "Şu anki koşullar belki elverişli değil ama Portekiz, Türkiye ile yakın ilişkileri, AB ile Türkiye arasındaki yakın ilişkileri her zaman destekledi. Diyalog düzeyinde ve daha sistematik bir şekilde Türkiye ile ilişkiye girmemiz gerekiyor." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin oynadığı rolün çok önemli olduğunu vurgulayan Cravinho, Türkiye'nin Tahıl Koridoru'nun açılması yönündeki çalışmaları için de minnettarlığını dile getirdi.

Cravinho, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki meseleleri de konuşma fırsatlarının olduğunu aktararak, "Türkiye'nin son on yıllarda Afrika'da özellikle büyük bir etkileşimi ve yatırımı söz konusu. Biz de Afrika kıtasına odaklanan bir ulus olarak bunu destekliyoruz. Afrika kıtasıyla ilgili bazı hususlardan bahsettik. Portekiz, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında üçlü bir yapıyla etkileşime girme ihtimalinden bahsettik." diye konuştu.

Savunma sektöründe de ülkeler arasında daha fazla işbirliği için fırsatlar bulunduğuna dikkati çeken Cravinho, gerçekten harika bir ikili ilişki yürüttüklerini ifade etti.

Cravinho, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda da konuştuklarını kaydederek, Çavuşoğlu'nun durumu açıklayıp çeşitli bilgiler verdiğini belirtti.

- "TÜRKİYE, ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAK"



Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğunun birbiriyle kaynaştığını ve dört kıtada yer alan ülkeleri içerdiğini ifade eden Cravinho, 30'a yakın gözlemci üye arasında Türkiye'nin de uzun süredir bu statüde olduğuna dikkati çekti.

Cravinho, gözlemci üye olan Türkiye'de Portekizcenin üniversitelerde kullanıldığını gördüklerini aktararak, bu topluluğun kültürel olmasının ötesinde oldukça siyasi de olduğunu söyledi.

Bu toplulukla dünyanın farklı ülkeleriyle de etkileşimde bulunan Türkiye'nin son yıllarda Afrika'da daha fazla aktif olduğunu anlatan Cravinho, "Biz Türkiye'yi kesinlikle çok önemli bir ortak olarak görüyoruz. Bu topluluğun önemli bir ortağı olarak görüyoruz. Gerçekten Türkiye, uluslararası sahnede fark yaratan ülkelerden bir tanesi." dedi.