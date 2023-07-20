Harekatın yıl dönümünde KKTC'ye vizyon projesi! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor

Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü olan 20 Temmuz'da hizmete giriyor. Havalimanına ilk inişi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı gerçekleştirecek.

Körfez ülkelerine yönelik 3 günlük resmi temaslarının ardından "yavru vatan" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.

Harekatın yıl dönümünde KKTC'ye vizyon projesi! Adanın çehresini değişecek KKTC Ercan Havalimanı 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

Yeni havalimanı daha fazla yolcu kapasitesine sahip olurken daha geniş ve ferah sosyal alanlarla hizmet verecek. 2 bin 755 metrelik mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı bulunan Ercan Havalimanı, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla hizmet sunacak. Havaalanı, turizme ve ekonomiye de önemli katkı sağlayacak.

"ERCAN HAVALİMANI KKTC'NİN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ OLACAK"

Havalimanı projesinin KKTC'nin prestijli projelerinden biri olduğunu ve yap-işlet-devret modeliyle inşa edildiğini anlatan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Ercan Havalimanı, KKTC'nin dünyaya açılan penceresi olacak. Güney Kıbrıs'a fark attığımız projelerden biri. Bölgenin en büyük havalimanı olacak. Güney Kıbrıs'ta böyle bir havaalanı bulunmuyor. Gurur duyduğumuz bir proje." ifadelerini kullandı.

Arıklı, Ercan Havalimanı'nın teknik donanımının dünyada sayılı havalimanında bulunduğunu belirterek, terminal binasının, gelecekte yolcu sayısının artması ve taleplere göre yatırım yapılarak "tam akıllı" hale getirilebileceğinin altını çizdi.

- "KKTC EKONOMİSİNE YILLIK YAKLAŞIK 30 MİLYON AVRO KATKI SAĞLAYACAK"



Perşembe günü açılışı yapılacak Ercan Havalimanı'nın bugünkü değerinin 1 milyar avro olduğuna dikkati çeken Bakan Arıklı, projenin ülke için büyük bir ekonomik kazanım olduğunu dile getirdi.