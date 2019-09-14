26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Hatsız telefona 6 ay içinde geçiş yaparız

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, en fazla 6 ay içerisinde ‘hatsız telefon sistemi’ne geçiş yapabileceklerini söyledi. Erkan “eSIM için düzenleyici kurum ile yakın çalışıyoruz. Biz yüzde 100 hazırız” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünya mobil iletişim sektörüne yön verenlerin buluştuğu Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) Londra’daki merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “eSIM teknolojisine yüzde 100 hazırız” dedi. Ziyaret sırasında gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Erkan en fazla 6 ay içerisinde ‘hatsız telefon sistemi’ne geçiş yapabileceklerini söyledi. Erkan “eSIM teknolojilerinde bu işi düzenleyici kurum ile  çok yakın çalışıyoruz. Biz eSIM teknolojisine yüzde 100 hazırız. Yerli ve milli olması konusunda bir talep ihtiyaç var. Tahmin ediyorum, 3-4 ay içerisinde en fazla 6 ay içerisinde bir gelişmeler olacak. Burada eSIM’i destekleyen servis sağlayıcı işi var, 3’üncü parti bir şirket. Onun yerli olması konusunda regülasyon çalışmalar yapıyor. Burada uygun ortam oluştuğunda biz de hemen hayata geçireceğiz” dedi.

DEĞİŞİMDE ÖNCÜYÜZ

Telekom dünyasında bir değişimi  yaşandığını, bunun öncülerinden birinin de Turkcell olduğunu  belirten Erkan, “Altyapı telekom oyuncularından artık dijital  operatörlere yöneliyoruz. Dijital operatörler dediğimiz zaman da dijital  servisler gündeme geliyor. Turkcell bu anlamda 22 dijital servisi ile  öne çıkıyor. Bu öne çıkış dijital operatörlerin ilgisini  çekiyor” diye konuştu. Erkan Turkcell’in teknolojideki öncü rolünü 5G alanında da sürdürmek için aralıksız çalıştığını kaydetti.

‘Dünya ortak yapıyor’

5G’ye geçiş için ortak altyapının olmazsa olmaz olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan bu konuda şunları söyledi: “Ortak altyapıyı bugünleri düşünerek yıllar önce dile getiren ilk biz olduk. Bugün geldiğimiz nokta bizim ne kadar haklı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Dünyada birçok ülke artık altyapıları ortak hale getiriyor, üst yapıda rekabet ediyor. Önümüzde bir 5G çağı var. 5G sadece bir mobil teknoloji değil, aslında tüm sektörlerin uçtan uca dijitalleşmesi demek. Türkiye’nin 5G ile birlikte yeni bir sıçrama yapabileceğine inanıyorum. O nedenle biz ortak altyapı yapmak için artık fazla zaman kaybetmemeliyiz.”

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çankırı'da peş peşe deprem

Çankırı'da peş peşe deprem

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik altın klozet saraydan çalındı

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik altın klozet saraydan çalındı

İsrail'e ait İHA düşürüldü

İsrail'e ait İHA düşürüldü

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

'Netanyahu kazanırsa tehlikeye girer'

'Netanyahu kazanırsa tehlikeye girer'

5 gol, 3 kırmızı kart!

5 gol, 3 kırmızı kart!

Diyarbakır annelerinden HDP hakkında suç duyurusu

Diyarbakır annelerinden HDP hakkında suç duyurusu

Cezaevi firarisi menfezde yakalandı

Cezaevi firarisi menfezde yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

Çin Seddi hakkında ilginç bilgiler

Çin Seddi hakkında ilginç bilgiler

Geçmişten günümüze üretilmiş en iyi silahlar

Geçmişten günümüze üretilmiş en iyi silahlar

Dünyanın en saçma tasarımları

Dünyanın en saçma tasarımları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA