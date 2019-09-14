Hatsız telefona 6 ay içinde geçiş yaparız

Dünya mobil iletişim sektörüne yön verenlerin buluştuğu Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) Londra’daki merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “eSIM teknolojisine yüzde 100 hazırız” dedi. Ziyaret sırasında gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Erkan en fazla 6 ay içerisinde ‘hatsız telefon sistemi’ne geçiş yapabileceklerini söyledi. Erkan “eSIM teknolojilerinde bu işi düzenleyici kurum ile çok yakın çalışıyoruz. Biz eSIM teknolojisine yüzde 100 hazırız. Yerli ve milli olması konusunda bir talep ihtiyaç var. Tahmin ediyorum, 3-4 ay içerisinde en fazla 6 ay içerisinde bir gelişmeler olacak. Burada eSIM’i destekleyen servis sağlayıcı işi var, 3’üncü parti bir şirket. Onun yerli olması konusunda regülasyon çalışmalar yapıyor. Burada uygun ortam oluştuğunda biz de hemen hayata geçireceğiz” dedi.

DEĞİŞİMDE ÖNCÜYÜZ

Telekom dünyasında bir değişimi yaşandığını, bunun öncülerinden birinin de Turkcell olduğunu belirten Erkan, “Altyapı telekom oyuncularından artık dijital operatörlere yöneliyoruz. Dijital operatörler dediğimiz zaman da dijital servisler gündeme geliyor. Turkcell bu anlamda 22 dijital servisi ile öne çıkıyor. Bu öne çıkış dijital operatörlerin ilgisini çekiyor” diye konuştu. Erkan Turkcell’in teknolojideki öncü rolünü 5G alanında da sürdürmek için aralıksız çalıştığını kaydetti.

‘Dünya ortak yapıyor’

5G’ye geçiş için ortak altyapının olmazsa olmaz olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan bu konuda şunları söyledi: “Ortak altyapıyı bugünleri düşünerek yıllar önce dile getiren ilk biz olduk. Bugün geldiğimiz nokta bizim ne kadar haklı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Dünyada birçok ülke artık altyapıları ortak hale getiriyor, üst yapıda rekabet ediyor. Önümüzde bir 5G çağı var. 5G sadece bir mobil teknoloji değil, aslında tüm sektörlerin uçtan uca dijitalleşmesi demek. Türkiye’nin 5G ile birlikte yeni bir sıçrama yapabileceğine inanıyorum. O nedenle biz ortak altyapı yapmak için artık fazla zaman kaybetmemeliyiz.”