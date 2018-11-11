Hattuşa’da bakır rezervi sevinci

Merkezi İzmir’de bulunan Avod AŞ bünyesindeki madencilik firması tarafından Boğazkale ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bölgede yürütülen sondaj ve rezerv tespit çalışmaları tamamlandı. Türkiye’nin en büyük bakır rezervleri arasında gösterilen alanda gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından bölgeye işleme tesisi kurulması için çalışma yapılacak. Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, “Türkiye’de, hatta dünyada değerli bir konuma sahip olan Hattuşa’nın bu değerle tekrar gündeme gelmesi daha güzel bir olay oldu” dedi. Tangazoğlu, “İlçemiz yaz aylarında çok hareketli olsa da kış aylarında nüfus bin 500’e kadar düşüyor. Bakırın işlenmesiyle artık ilçemizde turizm ile inşallah sanayi de gelişecektir” diye konuştu.