Havada hedef 350 milyon yolcu

Turhan “E-devlette kullanıcı sayımız 40 milyon, kurum sayımız 473, hizmet sayımız 3 bin 864’e ulaşmış durumdadır. Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz” diye konuştu. Denizcilikte, gemi sanayinde, bilişim ve haberleşme sektöründe yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Turhan, her eve fiber altyapı getirecek adımları atmaya başladıklarını, demiryollarında ve lojistikte Türkiye’yi dünyanın merkezi yapacak projelere imza attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye’yi yüksek hızlı trene sahip dünyanın 8’inci ülkesi yaptıklarını belirten Turhan, yapılan çalışmalarda ulaşıma olan talebin 2023 yılına kadar en az bir kat daha artacağının, 2050 yılına kadar ise 4 kat büyüyeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Turhan, karayollarında ise bölünmüş yollarıyla, işlevsel hale getirdiği ve yeni açtığı koridorlarla, diğer ulaşım modlarıyla entegre karayolu yatırımlarıyla, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle, Çanakkale Köprüsü’yle, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü’yle karayolu altyapısını tamamlamış bir Türkiye’ye ulaşılacağını bildirdi.

ÖNCELİK ALTYAPI

Bakan Turhan, bakanlık olarak, oluşması beklenen bu talebin zamanında ve üstün kalitede karşılanmasını hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti: “2023 yılına ulaştığımızda, ulaşım ve haberleşmenin tüm ayaklarında vatandaşlarımızın güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı her türlü ihtiyaca cevap verebilecek alt yapıya sahip bir sistem kurmak istiyoruz. Biz, Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine taşıyamayacağı yükler yüklemedik, bugün de yüklemiyoruz.”