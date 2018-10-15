Havada hedef 350 milyon yolcu
İstanbul Yeni Havaalanı’nda düzenlenen ‘Türkiye 2023 Zirvesi’ programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “2023 yılına kadar şu an 55 olan havaalanı sayımızı 65’e; yolcu sayısını ise 195 milyondan 350 milyona çıkartacağız” dedi.
Turhan “E-devlette kullanıcı sayımız 40 milyon, kurum sayımız 473, hizmet sayımız 3 bin 864’e ulaşmış durumdadır. Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz” diye konuştu. Denizcilikte, gemi sanayinde, bilişim ve haberleşme sektöründe yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Turhan, her eve fiber altyapı getirecek adımları atmaya başladıklarını, demiryollarında ve lojistikte Türkiye’yi dünyanın merkezi yapacak projelere imza attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini bildirdi.
Türkiye’yi yüksek hızlı trene sahip dünyanın 8’inci ülkesi yaptıklarını belirten Turhan, yapılan çalışmalarda ulaşıma olan talebin 2023 yılına kadar en az bir kat daha artacağının, 2050 yılına kadar ise 4 kat büyüyeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Turhan, karayollarında ise bölünmüş yollarıyla, işlevsel hale getirdiği ve yeni açtığı koridorlarla, diğer ulaşım modlarıyla entegre karayolu yatırımlarıyla, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle, Çanakkale Köprüsü’yle, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü’yle karayolu altyapısını tamamlamış bir Türkiye’ye ulaşılacağını bildirdi.
ÖNCELİK ALTYAPI
Bakan Turhan, bakanlık olarak, oluşması beklenen bu talebin zamanında ve üstün kalitede karşılanmasını hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti: “2023 yılına ulaştığımızda, ulaşım ve haberleşmenin tüm ayaklarında vatandaşlarımızın güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı her türlü ihtiyaca cevap verebilecek alt yapıya sahip bir sistem kurmak istiyoruz. Biz, Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine taşıyamayacağı yükler yüklemedik, bugün de yüklemiyoruz.”
Yeni Havalimanı’na toplu taşıma 29 Ekim’e yetişecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İstanbul Yeni Havalimanı’na toplu taşıma sisteminin 29 Ekim’e yetişeceğini belirterek, “İstanbul’da 3. havalimanı açıldıktan sonra buraya gelmek isteyen bir yolcu, evinden akıllı telefonuna, bilgisayarına baktığında en yakın nereden otobüs kalkıyor görecek. Bu sistem, yolcuyu en iyi şekilde karşılayan, iletişimi en düzgün şekilde yapan muaviniyle, şoförüyle, konforlu bir araçla alıp havalimanına getirecek” dedi. Mevlüt Uysal, 27 Eylül’de yapılan toplu ulaşım ihalesini anımsatarak “İhale rakamlarına baktığımızda düşündüğümüz şeyler gerçekleşmedi. İptal ettik. Daha sonra ihaleye çıktık. Tabii belediyemizin kuruluşu olan İstanbul Otobüs AŞ ihaleyi aldı” dedi.
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