İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,747
  • EURO
    53,0718
  • ALTIN
    6647.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Havalimanlarında bayram yoğunluğu

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 15:06 - Güncelleme:
Havalimanlarında bayram yoğunluğu
ABONE OL

Bayram tatilini şehir ve ülke dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi.

E-pasaport bankolarını kullanan vatandaşlar da bu noktalarda kısa süreli yoğunluk oluşturdu.

SABİHA GÖKÇEN'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU ÖNLEMİ

Kurban Bayramı'nda iç ve dış hat noktalarına seyahat etmek isteyen bazı yolcular da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Havalimanı yönetimi, bayram yoğunluğunda yolcuların seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla bazı önlemler aldı.

Bu doğrultuda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırıldı.

Öte yandan, bugün Sabiha Gökçen'de 827 uçuşun planlandığı ve 140 bine yakın yolcunun burayı kullanacağı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.