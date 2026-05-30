Ekonomi

Havalimanlarında ücretsiz su dönemi! Uygulama 58 havalimanına yayılıyor

Havalimanlarında yolcu memnuniyetini artırmak amacıyla başlatılan ücretsiz içme suyu hizmetinin Türkiye genelindeki 58 havalimanının tamamına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 11:08 - Güncelleme:
AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre havalimanlarında yolcu konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda içme suyuna erişimi kolaylaştırmak amacıyla da yurt genelindeki havalimanlarında çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu hizmet, havalimanlarının özellikle check-in salonları, arındırılmış yolcu alanları, bekleme bölgeleri ile gelen ve giden yolcu salonlarında uygulamaya alınıyor.

- 14 havalimanında kurulum tamamlandı

Çalışmalar kapsamında 14 havalimanında kurulumlar tamamlandı, 32 havalimanında ise sipariş, imalat ve kurulum süreçleri devam ediyor.

Uygulamanın, 58 havalimanının tamamında yaygınlaştırılması ve yolcu yoğunluğunun bulunduğu alanlarda su sebili sayılarının artırılması öngörülüyor.

  • havalimanı su hizmeti
  • yolcu memnuniyeti artırma
  • ücretsiz içme suyu

