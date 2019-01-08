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Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu. Şubat ayı sonuna kadar otoparkı ücretsiz olan İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, bir günlük fiyatı ise 60 TL'den 63 TL'ye çıktı. Otomobiller için İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı da 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi.

  • DHA
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen KÖİ Projeleri kapsamında Havalimanı/Terminal İşletmecileri tarafından işletilen havalimanları/terminallerinde 2019 yılında uygulanacak otopark ücret tarifeleri de belli oldu.İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, 1-3 saat 24 TL'den 25 TL'ye, 3-6 saat 37.75 TL'den 39.50 TL'ye, 6-12 saat 44.75 TL'den 47 TL'ye, 12-24 saaıt 60 TL'den 63 TL'ye, 4 günlük abonman 173.50 TL'den 182 TL'ye, 7 günlük abonman 284 TL'den 298 TL'ye, 15 günlük abonman 387.50 TL'den 407 TL'ye bir aylık ise 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL HAVALİMANI(ISL) ATATÜRK HAVALİMANI(AHL) İÇ/DIŞ HATLAR KAPALI OTOPARK (OTOMOBİL)
 
Park süresi (Saat/TL)          
 
0-1 saat: 21 TL(ISL)                    15 TL(AHL)
 
1-3 saat: 25 TL(ISL)                     19.50 TL(AHL)
 
3-6 saat: 39.50 TL(ISL)                30.50 TL(AHL)
 
6-12 saat: 47 TL(ISL)                   36.25 TL(AHL)
 
12-24 saat: 63 TL(ISL)                 48.50 TL(AHL)
 
Abonman (otomobiller için)
 
4 gün: 182 TL(ISL)                       140 TL(AHL)
 
7 gün: 298 TL(ISL)                       229.50 TL(AHL)
 
15 gün: 407 TL(ISL)                     313 TL(AHL)
 
Aylık: 444 TL(ISL)                        342 TL(AHL)
 
İSTANBUL HAVALİMANI İÇ/DIŞ HATLAR KAPALI OTOPARK (OTOMOBİLLER İÇİN)
 
Park süresi (Saat/TL)
 
0-1 saat:21 TL
 
1-3 saat:25 TL
 
3-6 saat:39.50 TL
 
6-12 saat:47 TL
 
12-24 saat:63 TL
 
Abonman (otomobiller için)
 
4 gün:182 TL
 
7 gün:298 TL
 
15 gün:407 TL
 
Aylık:444 TL
 
Motor, motosiklet
 
0-1 saat:9.50 TL
 
1-3 saat:13 TL
 
3-6 saat:19.50 TL
 
6-12 saat:24 TL
 
12-24 saat:32 TL
 
Abonman (motor,motosiklet için)
 
4 gün:91,50 TL
 
7 gün:149 TL
 
15 gün:203.50 TL
 
Aylık:222.50 TL
 
İSTANBUL HAVALİMANI AÇIK OTOPARKLAR İÇİN (OTOMOBİL)
 
Park süresi (Saat/TL)
 
0-1 saat:16 TL
 
1-3 saat:19 TL
 
3-6 saat:29 TL
 
6-12 saat: 32 TL
 
12-24 saat:44.50 TL
 
Abonman aylık 332 TL
 
Motor, motosiklet (açık otopark için)
 
0-1 saat:8 TL
 
1-3 saat:9.50 TL
 
3-6 saat:13.50 TL
 
6-12 saat:16 TL
 
12-24 saat:22 TL
 
Abonman aylık:169.50 TL
 
Minibüs/pikap (açık otopark)
 
0-1 saat:18 TL
 
1-3 saat:24 TL
 
3-6 saat:31.50 TL
 
6-12 saat:37.50 TL
 
12-24 saat:52 TL
 
Abonman aylık:376.50 TL
 
Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (açık otopark)
 
0-1 saat:21 TL
 
1-3 saat:28.50 TL
 
3-6 saat:35.50 TL
 
6-12 saat:44.50 TL
 
12-24 saat:60 TL
 
Abonman aylık:422.250  TL
 
Havalimanında görevli personel araçları aylık otopark  ücreti olarak 136.50 TL ödeyecek. 
 
ANTALYA HAVALİMANI OTOPARK TARİFESİ(OTOMOBİL)
 
0-1 saat:12.50 TL
 
1-3 saat:17.50 TL
 
3-6 saat:26 TL
 
6-12 saat:28 TL
 
12-24 saat:43 TL
 
Abonman aylık:291.50  TL
 
İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI İÇ VE DIŞ HATLAR KAPALI OTOPARK(OTOMOBİL)
 
0-1 saat:14.50 TL
 
1-3 saat:20 TL
 
3-6 saat:30 TL
 
6-12 saat:33 TL
 
12-24 saat:47.50 TL
 
Abonman
 
4 gün: 102 TL
 
7 gün: 164 TL
 
15 gün: 224.50 TL
 
Aylık: 258 TL
 
İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI İÇ VE DIŞ HATLAR AÇIK OTOPARK(OTOMOBİL)
 
0-1 saat:12.50 TL
 
1-3 saat:17.50 TL
 
3-6 saat:26 TL
 
6-12 saat:28 TL
 
12-24 saat:43 TL
 
Abonman aylık:263.50
 
ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI İÇ VE DIŞ HATLAR KAPALI OTOPARK(OTOMOBİL)
 
0-1 saat:15 TL
 
1-3 saat:23 TL
 
3-6 saat:31 TL
 
6-12 saat:38 TL
 
12-24 saat:54 TL
 
Abonman
 
4 gün: 115 TL
 
7 gün: 176 TL
 
15 gün: 246 TL
 
Aylık: 348.50 TL
 
ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI İÇ VE DIŞ HATLAR AÇIK OTOPARK(OTOMOBİL)
 
0-1 saat:13 TL
 
1-3 saat:19 TL
 
3-6 saat:26.50 TL
 
6-12 saat:30 TL
 
12-24 saat:44 TL
 
Abonman aylık:289 TL
 
​​​​​​​OTOPARKLARDAN ÜCRETSİZ YARARLANANLAR
 
Devlet Personel Başkanlığının “Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında” listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı/bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarından ücret alınmıyor.

 

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