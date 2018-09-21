Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Almanya ile yeni dönem başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den oluşan 'Ekonomi Yönetimi' Almanya'daki görüşmelerini tamamladı. 3 Bakan mevkidaşlarıyla açıklamalar yapıyor.

Açıklamalar şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye'de de ziyaret olacak. Görüşme öncesi verimli bir toplantı oldu. İlişkilerin ilerlemesi için yeni dönem başladı."

Enerji Bakanı Dönmez: "Büyük oranda yatırımcı yurtdışından geldi bu piyasaya güvenerek. Yüzyıla aşkın süredir alman yatırımcılar Türkiye'de çalışıyor. Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesini istiyoruz. Geçtiğimiz yıl en büyük ihalelerden birini yaptık. Büyük bir Alman firması yer aldı. Avrupalı yatırımcıları bu anlamda görmek en büyü arzumuz"

SORU - CEVAP

2024 Avrupa Şampiyonası - Berat Albayrak: "Sıkı bir futbol takipçisi olarak iki çerçevede bu başvuruyu değerlendirebiliriz. Türkiye ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için olumlu buluyor. Almanya da Türkiye'nin böyle bir organizasyonu ilk defa ev sahipliği yapacak olmasını olumlu gördüğünü düşünüyoruz. Türkiye ekonomik olarak da altyapı olarak da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için bir çok stadyum bu tür organizasyonları ekonomik ve ticari olarak başarmış olarak böyle bir organizasyona fazlasıyla hazır."

Alman Ekonomi Bakanı Olaf Scholz: "Bu şampiyonaya kimin ev sahipliği yapacağı sportif bir seçim olacaktır. Futbol söz konusu olunca hala dostluğumuz devam ediyor. Almanya çok güzel bir başarı sundu. Biz de milli takımı burada ağırlamak isteriz. Berlin'de yaşayan Türk kökenli insanlar Türk takımı için altkış tutmuşlardı ama biz kazanınca Almanya için alkış tutmuşlardı. Türkiye kendisi için mücadele edecektir, biz de evsahipliği bizde kalsın diye mücadele edeceğiz. İyi olan kazansın."

Berat Albayrak: "Bugün konuştuğumuz bir çok konu içerisinde ekonomik perspektifi önceliklendirmek gerekirse kısa ve uzun vadeli ekonomik ilişkilerin gelişmesi için her geçen gün normalleşme ve ileriye sağlam adımlarla Türkiye - Almanya ilişkilerini ileri taşıma konusunda bir çok konu var. Hem Türk hem de Alman şirketlerin menfaatine olan Türkiye ve Alman ekonomi için küresel manada çok farklı sınamalarla karşı karşıya olduğumuz yeni bir ekonomik süreçten geçiyoruz."

Almanya Türkiye'ye erkonomik destek saylayacak mı?

Olaf Scholz: Federal hükümet ile Türk hükümeti arasında gerçekletirilecek, görüşme elbette ilişkilere katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin ne bugün, ne de önümüzdeki hafta yapılacak konuşmalarda Türkiye tarafından ekonomik destek talebi iletilmemiştir. Türkiye güçlü ve ekonomik olarak sağlam bir ülkedir.

Berat Albayrak: "Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaret olumlu cereyan etti. Türk-Alman ilişkileri gerginlik sürecini geride bıraktı ve pozitif yönde ilerliyor. Samimi ve yapıcı dilin olduğu bir sürece girdik. Türk-Alman ilişkilerinde ekonomik manada çok başiarıflı bir 15 yıl geçirdi. Bu süreci n bir üst lige çıkması için önemli adımalrın atılacağı yeni bir başlangıç olarak görüyorum. İkişi ilişkilerin gelişmesi bir çok pozitif gelişmeleri de beraberinde getirecek. Türkiye Almanya ile ilişkilerine hep olumlu baktı. Türkiye bir çok konuda meselelere Almanya ile yanı bakıyor. Her geçen gün Türkiye ve Almanya'nın meselere çok daha güçlü baktığı yeni bir dönemden bahsediyoruz.