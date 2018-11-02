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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Adımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Konut-Der, Otomotiv Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri Derneği ve Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği yönetimleri ile bir araya geldi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada 'Enflasyonla Topyekun Mücadele programı için ilan edilen desteklerin, KDV ve ÖTV indirimlerinin sektörlere etkilerini değerlendirdik.' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerin dernek temsilcileri ile bir araya geldi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Konut-Der, Otomotiv Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri Derneği ve Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği yönetimleri ile bir araya geldik. Enflasyonla Topyekun Mücadele programı için ilan edilen desteklerin, KDV ve ÖTV indirimlerinin sektörlere etkilerini değerlendirdik.

Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti. İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız."

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