Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yoğun bir program hayata geçecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programın hayata geçirileceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak: " Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz" dedi.
Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 10 Şubat 2019
Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/IcE1n0lA7C
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