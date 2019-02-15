İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2927
  • 5,9645
  • 224.031
  • 102.658
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye son 16 yılda en çok büyüyen ülkelerden biri olmuştur

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Adım Adım Ekonomi İzmir' toplantısında konuştu. Bakan Albayrak:' Türkiye son 16 yılda en çok büyüyen ülkelerden biri olmuştur. Daha fazla değer üreten ekonomiye geçiş için çalışıyoruz' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
 
-Yeni Türkiyemizi hak ettiği yere ulaştırabilmek için ekonomimize birinci dereceden önem vermek zorundayız.

-Bu Millet iktisadi hakimiyetini sağlarsa çok güçlü bir temel üzerinde yükselecektir. Onu kimse sarsamaz

-Türkiye son 16 yılda en çok büyüyen ülkelerden biri olmuştur. Daha fazla değer üreten ekonomiye geçiş için çalışıyoruz.
 
-Ağustos'tan beri dalgalanmalara karşı güçlü bir duruş sergiledik. Biz bu dönemi dengelenme için bir fırsat olarak gördük  Sadece Ağustos ayından bugüne kadar kurda yüzde 30'a yakın bir iyileşme yaşadık
 
-Ağustos'tan bu yana kurda %30'a yakın iyileşme yaşadık.
 
-Özel bankalarda faiz daha da düşecek 
 
-Ekonomimizdeki güçlenmenin devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın 
 
-Dolar 8-9 olacak diyenler, şimdi 6'dan dolar satamıyor 
 
- Son 2 günde Ocak'tan daha fazla kredi kullandırıldı 
 
- IMF'den alacağımız para kadar biz piyasaya esnafımıza kredi kullandırmak için yüzde 4-5'ten likidite verdik. Türkiye ekonomisi çok güçlü arkadaşlar hiç merak etmeyin

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan önemli mesajlar

Bakan Albayrak'tan önemli mesajlar

Bakan Soylu noktayı koydu: Hadi yürüsünler de görelim

Bakan Soylu noktayı koydu: Hadi yürüsünler de görelim

Bakan Akar'dan flaş Suriye mesajı: Sadece Türkiye olmalı

Bakan Akar'dan flaş Suriye mesajı: Sadece Türkiye olmalı

ABD'nin takviye güç gönderdiği iddia edildi

ABD'nin takviye güç gönderdiği iddia edildi

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

Başkan Erdoğan: Talimatı verdim hepsi yıkılacak

Başkan Erdoğan: Talimatı verdim hepsi yıkılacak

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'
 

POPÜLER HABERLER

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA