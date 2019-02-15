Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye son 16 yılda en çok büyüyen ülkelerden biri olmuştur
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Adım Adım Ekonomi İzmir' toplantısında konuştu. Bakan Albayrak:' Türkiye son 16 yılda en çok büyüyen ülkelerden biri olmuştur. Daha fazla değer üreten ekonomiye geçiş için çalışıyoruz' dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
-Yeni Türkiyemizi hak ettiği yere ulaştırabilmek için ekonomimize birinci dereceden önem vermek zorundayız.
-Bu Millet iktisadi hakimiyetini sağlarsa çok güçlü bir temel üzerinde yükselecektir. Onu kimse sarsamaz
-Türkiye son 16 yılda en çok büyüyen ülkelerden biri olmuştur. Daha fazla değer üreten ekonomiye geçiş için çalışıyoruz.
-Ağustos'tan beri dalgalanmalara karşı güçlü bir duruş sergiledik. Biz bu dönemi dengelenme için bir fırsat olarak gördük Sadece Ağustos ayından bugüne kadar kurda yüzde 30'a yakın bir iyileşme yaşadık
-Ağustos'tan bu yana kurda %30'a yakın iyileşme yaşadık.
-Özel bankalarda faiz daha da düşecek
-Ekonomimizdeki güçlenmenin devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın
-Dolar 8-9 olacak diyenler, şimdi 6'dan dolar satamıyor
- Son 2 günde Ocak'tan daha fazla kredi kullandırıldı
- IMF'den alacağımız para kadar biz piyasaya esnafımıza kredi kullandırmak için yüzde 4-5'ten likidite verdik. Türkiye ekonomisi çok güçlü arkadaşlar hiç merak etmeyin
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