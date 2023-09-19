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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla bir araya geldi.

AA19 Eylül 2023 Salı 19:04 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluştu
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 13. Türkiye Yatırım Konferansı düzenlendi.

Goldman Sachs ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın yanı sıra ABD ve Türkiye'den iş dünyası temsilcileri ile portföy yatırımcıları katıldı.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin sunum yapıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Türkiye'nin Orta Vadeli Programı'nın (OVP) anlatıldığı toplantıda, ülkedeki yatırım ortamı ve fırsatları ele alındı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalara tam desteği olduğu vurgulandı.

Toplantıda, para politikası sıkılaşmasının enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağı kaydedilerek, mali disipline yönelik atılan adımlara değinildi.

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