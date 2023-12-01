Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 3 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 4 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

5 Aralık Salı günü yapılacak ilk ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 10 yıl (3591 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.