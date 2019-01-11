İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4191
  • 6,2337
  • 224.068
  • 91.196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Hazine’nin tahvil ihracına iki kat talep

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli olarak gerçekleştirilen tahvil ihracının miktarı 2 milyar dolar oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvil ihracı için 9 Ocak’ta Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verildi. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 16 Ocak 2019’ta hesaplara girecek.

ÜLKEYE GÜVEN MESAJI

Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı ABD, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 20’si İngiltere, yüzde 8’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada “İhraca yatırımcılardan gelen 5 milyar doların üzerindeki talep tekrar bu küresel piyasalarda Türkiye ekonomisindeki ortaya koyduğumuz güçlü istikrarlı söyleme sağlam yanıtlar almaya başladığımızı gösteriyor” dedi. Bakan Albayrak, bu ihraçla 2019 yılı uluslararası piyasalardan sağlamayı planladıkları 8 milyar dolar tutarındaki dış finansmanın 2 milyar dolarlık kısmını tamamlamış olduklarını kaydederek, “10 yıl vadeli bu ihracımıza ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gelmesi uygulamaya koyduğumuz politikalara, yatırımcıların duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Biz bu güvenli adımlarımızı attıkça bu süreç çok daha güçlü ve güvenilir bir şekilde devam edecek” dedi.

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD yapay zekanın sırlarını böceklerde saklayacak

ABD yapay zekanın sırlarını böceklerde saklayacak

Datça'da korkutan deprem

Datça'da korkutan deprem

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

Maduro, devlet başkanlığı için yemin etti

Maduro, devlet başkanlığı için yemin etti

Saklandığı evde yakalandı

Saklandığı evde yakalandı

Bütçe krizi iptal ettirdi: Zirveye katılmayacak

Bütçe krizi iptal ettirdi: Zirveye katılmayacak

Karlov suikastı davasında yeni gelişme: Yakalama emri çıkarıldı

Karlov suikastı davasında yeni gelişme: Yakalama emri çıkarıldı

FETÖ'cünün hafıza kartından çıktı

FETÖ'cünün hafıza kartından çıktı
 

POPÜLER HABERLER

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA