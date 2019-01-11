Hazine’nin tahvil ihracına iki kat talep

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvil ihracı için 9 Ocak’ta Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verildi. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 16 Ocak 2019’ta hesaplara girecek.

ÜLKEYE GÜVEN MESAJI

Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı ABD, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 20’si İngiltere, yüzde 8’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada “İhraca yatırımcılardan gelen 5 milyar doların üzerindeki talep tekrar bu küresel piyasalarda Türkiye ekonomisindeki ortaya koyduğumuz güçlü istikrarlı söyleme sağlam yanıtlar almaya başladığımızı gösteriyor” dedi. Bakan Albayrak, bu ihraçla 2019 yılı uluslararası piyasalardan sağlamayı planladıkları 8 milyar dolar tutarındaki dış finansmanın 2 milyar dolarlık kısmını tamamlamış olduklarını kaydederek, “10 yıl vadeli bu ihracımıza ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gelmesi uygulamaya koyduğumuz politikalara, yatırımcıların duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Biz bu güvenli adımlarımızı attıkça bu süreç çok daha güçlü ve güvenilir bir şekilde devam edecek” dedi.