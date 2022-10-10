Hazırlıklar tamam! Türkiye'den daha önce hiç gaz alışverişinin yapılmadığı ülke ile imza

Doğal gaz arz güvenliği tehdidiyle karşı karşıya kalan Avrupa, yeni tedbirler açıklayıp tasarrufa yönelirken Türkiye, kışa depoları dolu giriyor. Türkiye, depolarını doldurup yenilenen anlaşmalarla kışa hazırlıklı girecek.

Ukrayna ve Rusya savaşı sonrası Rusya'nın uyguladığı doğal gaz ve petrol ambargosu Avrupa'yı kışa girerken endişelendiriyor. Her gün yeni bir karar alıp tasarruf modelleri açıklayan Avrupa, enerji arz güvenliği sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa, kışa doğal gaz eksiği tehlikesiyle girerken, depolarını dolduran Türkiye ise kışa hazırlıklı giriyor. Avrupa'yı etkisi altına alan doğal gaz sorununun yaşandığı ortamda Türkiye ise çok kritik adımlar atarak doğal gaz sorunundan en az etkilenen ülke olma yolunda ilerliyor.

Sabah'ın haberine göre, Doğu ile batıyı birbirine bağlayan ve üzerinden boru hatlarının geçtiği Türkiye'nin gaz sorunundan etkilenmemek için aldığı kritik kararlar ise şunlar:

Doğal gazda biten mevcut kontratlar yenilenirken, yeni LNG anlaşmaları yapıldı. Sonrasında Tuz Gölü ve Silivri yer altı doğal gaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştırıldı.

Türkiye'nin 2002'de 92 milyon metreküp olan günlük doğal gaz giriş kapasitesi 362 milyon metreküpe çıktı. Yoğun enerji diplomasisi yürütüldü; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez öncülüğünde son aylarda enerji alanında uluslararası görüşmelere ağırlık verildi.

Daha önce hiç gaz alışverişinin yapılmadığı Umman ile yenilenebilir enerjide kazan kazan anlayışla iş birliği yapıldı. Ortadoğu'daki stratejik ortaklarından Katar ile gelecekte daha fazla enerji ortaklığı planlandı.

G20 Enerji Bakanları Toplantısı ve ikili görüşmelerle uluslararası mesajlar doğrudan muhataplarına iletildi. Uzak Asya'daki enerji partneri olan Malezya ile ortaklaşa gaz ve petrol arama imkânları değerlendirildi. Üçüncü ülkelerle ortak çalışma potansiyeli değerlendirildi.

Avrupa'da en fazla enerji tüketen ülkelerden olan Almanya ile yenilenebilir enerjide fikir alışverişi yapıldı. Geleceğin enerjisi hidrojenle ilgili teknoloji transferleri ve vizyon paylaşımı yapıldı. Uluslararası yenilenebilir enerji şirketleriyle Türkiye'ye yatırım imkânlarıyla ilgili ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Türk ve Avrupa coğrafyasının yakından takip ettiği Türkiye - Azerbaycan II. Enerji Forumu düzenlendi. Foruma yoğun katılım sağlandı. İki ülkeden kamu ve özel sektörden üst düzey temsilciler bir araya geldi.

Hidrokarbon, petrokimya, yenilenebilir enerji, elektrik iletimi ve madencilik gibi birçok alanda görüş alışverişinde bulunuldu. İş birliğini geliştirmek için protokol imzalandı.