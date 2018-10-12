Hedef refahı yükseltmek

Türkiye’nin önümüzdeki 3 yılının yol haritası niteliğindeki Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde yeni düzenlemeler devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’a (OVMP) onay verirken 3 yıllık yatırım programına ilişkin de genelge yayınladı. 2019-2021 dönemini kapsayan plana göre gelecek üç yılda tasarrufa öncelik verilecek, halkın refahı ise temel amaç olacak. Yatırımlarda ise iş, üretim ve yaşam ortamını iyileştiren altyapı yatırımları ile sosyal yatırımlara öncelik verilecek.

TEMEL ÖNCELİK İSTİKRAR

Genelgede Erdoğan, hükümetin vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programı uygulayacağını vurguladı. Bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Erdoğan, “Kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal is tikrarı korumak temel önceliklerimizdir” ifadesini kullandı.

AZAMİ TASARRUF PLANI

Erdoğan “Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir” dedi.

ÖNCELİK KATMA DEĞER

Erdoğan “Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir” dedi.