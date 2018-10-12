Hedef refahı yükseltmek
Başkan Erdoğan, kamuda tasarruf, mali disiplini güçlendirme, enflasyonu düşürme, sürdürülebilir büyüme hedefli Orta Vadeli Mali Planı yürürlüğe soktu. İşte kararın ayrıntıları:
Türkiye’nin önümüzdeki 3 yılının yol haritası niteliğindeki Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde yeni düzenlemeler devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’a (OVMP) onay verirken 3 yıllık yatırım programına ilişkin de genelge yayınladı. 2019-2021 dönemini kapsayan plana göre gelecek üç yılda tasarrufa öncelik verilecek, halkın refahı ise temel amaç olacak. Yatırımlarda ise iş, üretim ve yaşam ortamını iyileştiren altyapı yatırımları ile sosyal yatırımlara öncelik verilecek.
TEMEL ÖNCELİK İSTİKRAR
Genelgede Erdoğan, hükümetin vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programı uygulayacağını vurguladı. Bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Erdoğan, “Kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal is tikrarı korumak temel önceliklerimizdir” ifadesini kullandı.
AZAMİ TASARRUF PLANI
Erdoğan “Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir” dedi.
ÖNCELİK KATMA DEĞER
Erdoğan “Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir” dedi.
3 YILLIK MALİ PLAN’DAN SATIR BAŞLARI
PROJELERE DÜZENLEME
- İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılan ancak başlanmamış olan projeler askıya alınacak.
- Devam eden kamu projelerinden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacak.
- Mega altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yolu ve uluslararası finansmanla hayata geçirilecek.
- Eğitim sisteminde, istihdamla uyumlu eğitim planlaması yapılacak, istihdam edilebilirlik artırılacak, eğitim kaynakları etkin kullanılacak ve etkili eğitim programları tasarlanacak.
- Tarım sektörüne verilen destekler, üretici geliri ve tüketici refahıyla üretimde etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılmasını sağlamaya yönelik şekillendirilecek ve sadeleştirilecek. Tarımda Milli Birlik Projesi hayata geçirilerek, tohumdan sofraya gıda değer zinciri, gıda güvenliği ve uluslararası rekabet önceliğinde yeniden yapılandırılacak.
SIKI PARA POLİTİKASI
- 2019-2021 döneminde sıkı para ve maliye politikaları eşgüdüm içinde yürütülecek.
- Makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili proje ve programlar uygulamaya konulacak.
- Kamu idareleri tarafından sunulacak bütçe tekliflerinde, planda belirtilen makroekonomik göstergeler esas alınacak.
- Kamu kurumlarının uzun vadeli tedarik planları hazırlanacak, benzer ihtiyaçlarının ortak alım yöntemiyle temin edilmesi yaygınlaştırılacak.
- Kamu alımlarının, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini teşvik edecek şekilde kullanılması uygulaması sürecek.
ARAC SINIRLAMASI
- Kamu kurumlarında taşıt kullanımında maliyet etkinlik analizleri yapılarak tasarruf sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacak.
- Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcama sınırlandırılacak.
- Sağlık harcamalarının azaltılması için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri geliştirilecek. Farkındalık ve izleme değerlendirme faaliyetleri yürütülerek, ilaç kullanımının optimize edilmesi ve maliyetlerinin azaltılması konusunda projeler uygulamaya konulacak.
VERGİDE ADALET
- Gelir politikaları vergi adaletini pekiştirme, vergi tabanını genişletme, gönüllü uyumu artırma, kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırma, analiz ve denetim kapasitesini güçlendirme amaçlarına uygun olarak istikrar ve öngörülebilirlik temelinde yürütülecek. Etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kademeli olarak kaldırılacak, vergi sistemi daha bütüncül, sade ve etkin hale getirilecek, vergi tabanı genişletilecek ve vergide adalet pekiştirilecek.
- Ekonomik dengelenme sürecine katkı sağlamak adına lüks veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler tespit edilerek, bunlara ilişkin vergisel düzenlemeler yapılacak. Yüksek katma değere sahip yatırımlarla nitelikli istihdam artışı vergisel politikalarla desteklenerek sürdürülebilir potansiyel üretim seviyesi artırılacak.
- Finansman sağlanırken, borçlanmalar Türk lirası cinsinden yapılacak.
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