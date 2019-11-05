Hedef yeni yılda 1.1 milyon kişiye iş

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ‘2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 403 sayfadan oluşan programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı. Buna göre bu yılın ikinci yarısında ekonomideki toparlanmanın ivme kazanması, 2019’da GSYH’nin yüzde 0.5, 2020’de de yüzde 5 büyümesi öngörülüyor. Bu büyüme ise ertelenmiş tüketim ve yatırımların devreye girmesiyle yaşanacak. 2020 GSYH büyümesine özel tüketim harcamalarının 3.1 puan, özel kesim sabit sermaye yatırım harcamalarının ise 2.8 puan katkı yapması hesaplanıyor.

İŞSİZLİK YÜZDE 11.8

2020’de, ekonomideki toparlanma sürecinin etkisiyle istihdamın bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon 52 bin artması, işsizliğin ise yüzde 12.8’den yüzde 11.8’e gerilemesi planlanıyor. İş gücüne katılma oranının ise yükselişini sürdürerek 0.6 puan artışla yüzde 53,4’e ulaşması hedefleniyor. Cari işlemler açığının 2020’de 9.6 milyar dolar seviyesine yükselmesi, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının ise yüzde 1.2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

190 MİLYAR $ İHRACAT

Rapora göre, 2020 yılında kamu kesimi yatırımları tarım, enerji, ulaştırma ve eğitim alanlarında yoğunlaşacak. Rapora göre, 2020´de ihracat yüzde 4.7 artarak 190 milyar dolara ulaşacak, ithalat ise yüzde 11.4 azalarak 231.5 milyar dolara gerileyecek. Öte yandan, Tüketici Fiyat Endeksi´nin 2019 son çeyreğinde yüzde 12 olarak gerçekleşeceği raporda yer alırken, tüketici enflasyonunun 2020 yılı sonunda yüzde 8.5’e ineceği ifade edildi.