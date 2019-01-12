İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Her aile haftada iki ekmeği çöpe atıyor

Ticaret Bakanlığı’nın ‘2018 Türkiye İsraf Araştırması’ sonuçlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2 bin 209 tüketici ile yapılan anket verilerine göre bitirilmeden çöpe atılan yemek miktarı 2017 yılına göre arttı. Gıdaların tüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı yüzde 22.8 oldu. Bunun nedenleri gıdanın bozulması ve tüketilememesi olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya göre, Türk halkının ekmeği her gün satın alma oranı çok yüksek düzeyde.      

TÜKETİLMEDEN ATILIYOR

Araştırmaya katılanların bireysel günlük ekmek tüketim miktarı ortalama yaklaşık 0.78 adet tespit edildi. Haftada ortalama 2 ekmeğin çöpe atıldığı tespit edilen araştırmada, satın aldığı ekmeği tüketemeden çöpe attığını ifade eden bireylerin oranı yüzde 11.7 olarak saptandı.

Gıda tüketim davranışları ve israfına ilişkin anket sonuçlarına göre, bireylerin çoğunluğunun haftada bir gıda alışverişi yaptığı, en çok marketlerden, ikinci sırada pazarlardan alışveriş yaptığı tespit edildi. Türk halkının geleneksel yapısı ve alışkanlıklarına paralel olarak hanelerin büyük çoğunluğunun evinde yemek pişirdiği belirlendi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde israfın önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kamuoyunda bilincin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bakan Pekcan gıda ve ekmek tasarrufu konusunda bireylerin alışveriş listesi yapması ve ihtiyacı kadar tüketimde bulunması tavsiyesinde bulundu.

CEP TELEFONUNDA DEĞİŞTİRME SIKLIĞI 3.7, OTOMOBİLDE 8 YIL

Araştırmaya göre, cep telefonu olan bireylerin neredeyse tamamı akıllı telefon kullanırken, ortalama 3.7 yılda bir cep telefonu değiştirildiği belirlendi. Değiştirme nedenleri arasında ilk sırada ise bozulma ve piyasaya çıkan yeni modele sahip olma isteğinin yer aldığı kaydedildi. Genç yaştaki bireylerin daha ileri yaş gruptakilere göre daha sık cep telefonu değiştirdikleri belirlendi. Rapora göre, otomobil sahipliği, 2017 yılı araştırma sonuçlarına göre artış kaydederken, otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl ve üzeri olarak belirlendi. Katılımcıların çoğunluğu ekonomik olduğu gerekçesiyle ulaşım aracı olarak toplu taşıma araçlarını kullanırken, ortak araç kullanımı çok düşük seviyede kaldı. Bir önceki yılın sonuçları ile karşılaştırıldığında otomobil sahibi olanların oranı yüzde 27,3’den yüzde 31,1’e yükseldi.

TASARRUFLAR ALTINA KAYDI

Bakanlığın araştırmasına göre son 1 yıl içinde aylık gelirinin bir bölümünü biriktirenlerin oranı 2017’de yüzde 13.6 iken, 2018 yılında yüzde 38.1 oldu. Öte yandan, 2017 yılı araştırmasına katılan bireylerin çoğunluğu tasarruflarını banka mevduatında değerlendirirken 2018 yılı araştırmasına katılanların çoğunluğu tasarruf aracı olarak tercihini altından yana kullandı.

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

29 ilde duyurdu: Ocak sonunda yapılacak

29 ilde duyurdu: Ocak sonunda yapılacak

Financial Times'tan yeni iddia: Aday olabilir

Financial Times'tan yeni iddia: Aday olabilir

Hakkari'de teröristlerin kış üstlenmesine darbe

Hakkari'de teröristlerin kış üstlenmesine darbe

İran karşıtı zirveye katılıyor

İran karşıtı zirveye katılıyor

Suriye sınırında dev hareketlilik

Suriye sınırında dev hareketlilik

Kritik görüşme için ABD'den açıklama

Kritik görüşme için ABD'den açıklama

Yüz binler oraya koştu! Görenler kendini Mars'ta zannediyor

Yüz binler oraya koştu! Görenler kendini Mars'ta zannediyor

İran'dan korkutan hamle: Sonik radar sistemine sahip

İran'dan korkutan hamle: Sonik radar sistemine sahip
 

POPÜLER HABERLER

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA