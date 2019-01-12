Her aile haftada iki ekmeği çöpe atıyor
Ticaret Bakanlığı’nın ‘2018 Türkiye İsraf Araştırması’ sonuçlandı.
2 bin 209 tüketici ile yapılan anket verilerine göre bitirilmeden çöpe atılan yemek miktarı 2017 yılına göre arttı. Gıdaların tüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı yüzde 22.8 oldu. Bunun nedenleri gıdanın bozulması ve tüketilememesi olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya göre, Türk halkının ekmeği her gün satın alma oranı çok yüksek düzeyde.
TÜKETİLMEDEN ATILIYOR
Araştırmaya katılanların bireysel günlük ekmek tüketim miktarı ortalama yaklaşık 0.78 adet tespit edildi. Haftada ortalama 2 ekmeğin çöpe atıldığı tespit edilen araştırmada, satın aldığı ekmeği tüketemeden çöpe attığını ifade eden bireylerin oranı yüzde 11.7 olarak saptandı.
Gıda tüketim davranışları ve israfına ilişkin anket sonuçlarına göre, bireylerin çoğunluğunun haftada bir gıda alışverişi yaptığı, en çok marketlerden, ikinci sırada pazarlardan alışveriş yaptığı tespit edildi. Türk halkının geleneksel yapısı ve alışkanlıklarına paralel olarak hanelerin büyük çoğunluğunun evinde yemek pişirdiği belirlendi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde israfın önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kamuoyunda bilincin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bakan Pekcan gıda ve ekmek tasarrufu konusunda bireylerin alışveriş listesi yapması ve ihtiyacı kadar tüketimde bulunması tavsiyesinde bulundu.
CEP TELEFONUNDA DEĞİŞTİRME SIKLIĞI 3.7, OTOMOBİLDE 8 YIL
Araştırmaya göre, cep telefonu olan bireylerin neredeyse tamamı akıllı telefon kullanırken, ortalama 3.7 yılda bir cep telefonu değiştirildiği belirlendi. Değiştirme nedenleri arasında ilk sırada ise bozulma ve piyasaya çıkan yeni modele sahip olma isteğinin yer aldığı kaydedildi. Genç yaştaki bireylerin daha ileri yaş gruptakilere göre daha sık cep telefonu değiştirdikleri belirlendi. Rapora göre, otomobil sahipliği, 2017 yılı araştırma sonuçlarına göre artış kaydederken, otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl ve üzeri olarak belirlendi. Katılımcıların çoğunluğu ekonomik olduğu gerekçesiyle ulaşım aracı olarak toplu taşıma araçlarını kullanırken, ortak araç kullanımı çok düşük seviyede kaldı. Bir önceki yılın sonuçları ile karşılaştırıldığında otomobil sahibi olanların oranı yüzde 27,3’den yüzde 31,1’e yükseldi.
TASARRUFLAR ALTINA KAYDI
Bakanlığın araştırmasına göre son 1 yıl içinde aylık gelirinin bir bölümünü biriktirenlerin oranı 2017’de yüzde 13.6 iken, 2018 yılında yüzde 38.1 oldu. Öte yandan, 2017 yılı araştırmasına katılan bireylerin çoğunluğu tasarruflarını banka mevduatında değerlendirirken 2018 yılı araştırmasına katılanların çoğunluğu tasarruf aracı olarak tercihini altından yana kullandı.
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