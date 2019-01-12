Her aile haftada iki ekmeği çöpe atıyor

2 bin 209 tüketici ile yapılan anket verilerine göre bitirilmeden çöpe atılan yemek miktarı 2017 yılına göre arttı. Gıdaların tüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı yüzde 22.8 oldu. Bunun nedenleri gıdanın bozulması ve tüketilememesi olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya göre, Türk halkının ekmeği her gün satın alma oranı çok yüksek düzeyde.

TÜKETİLMEDEN ATILIYOR

Araştırmaya katılanların bireysel günlük ekmek tüketim miktarı ortalama yaklaşık 0.78 adet tespit edildi. Haftada ortalama 2 ekmeğin çöpe atıldığı tespit edilen araştırmada, satın aldığı ekmeği tüketemeden çöpe attığını ifade eden bireylerin oranı yüzde 11.7 olarak saptandı.

Gıda tüketim davranışları ve israfına ilişkin anket sonuçlarına göre, bireylerin çoğunluğunun haftada bir gıda alışverişi yaptığı, en çok marketlerden, ikinci sırada pazarlardan alışveriş yaptığı tespit edildi. Türk halkının geleneksel yapısı ve alışkanlıklarına paralel olarak hanelerin büyük çoğunluğunun evinde yemek pişirdiği belirlendi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde israfın önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kamuoyunda bilincin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bakan Pekcan gıda ve ekmek tasarrufu konusunda bireylerin alışveriş listesi yapması ve ihtiyacı kadar tüketimde bulunması tavsiyesinde bulundu.