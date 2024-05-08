Heyecanlandıran gelişme! Çin devi Türkiye'ye geri dönüyor

80 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye, dünya otomobil devlerinin radarından çıkmıyor. Son olarak Çinli otomobil markası Geely Auto'nun Türkiye pazarına dönmeyi planladığı iddia edildi. 2008-2012 yılları arasında Echo, Familia ve Emgrand gibi modelleriyle Türkiye pazarında faaliyet gösteren ve ardından Avrupa pazarlarından ve Türkiye'den çekilme kararı alan Çinli firmanın Türkiye'ye yeniden dönmeyi değerlendirdiği iddia edildi. Volvo, Polestar, Lynk&Co, Zeekr, Proton, Lotus, London Taxi gibi markaların sahibi olan, global çapta 5 araştırma ve geliştirme merkezi ile 12 üretim tesisi bulunan Geely Auto, geçen yıl 1.68 milyon adet araç satışı yaparak dikkatleri üstüne çekmişti.

ORTAKLIK SEÇENEĞİ

Türkiye pazarına geri dönüş yapmak için pazar araştırmalarına başlayan şirketin, bu yönde bir karar alması durumunda kısa sürede açıklama yapması bekleniyor. Şu anda, Geely'nin doğrudan mı Türkiye'ye gireceği yoksa yerel bir ortak veya distribütör aracılığıyla mı geleceği konusunda ise netleşmiş bir karar yok.

Öte yandan Geely'nin alt markası Lynk&Co'nun, Almanya'daki Çinli bir distribütör aracılığıyla Türkiye'de dağıtım faaliyetlerine hazırlandığı biliniyor. Ayrıca Geely'nin ticari araç markası Farizon'un da Türkiye'de başka bir distribütör tarafından temsil edilmeye başlandığı belirtiliyor.

ANA MARKA İDDİASI

Basına konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Geely International'ın Genel Müdürü Michael Song, Türkiye pazarına dönme sinyali verdi. Bu konuda niyetlerini dile getiren Song, "Eski dostlarımızı unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Geely'nin yeni pazarlara girişteki stratejisi ilk etapta kendi ana markasıyla gelmek olduğu iddia ediliyor. Geely, eğer marka Türkiye'ye dönerse tıpkı geçen yıl Türkiye'ye giriş yapan bir diğer Çinli olan Chery gibi, farklı segmentlerde yer alan geniş bir SUV ailesi ile SUV segmentine atak yapacağı dile getirildi. Sektör oyuncularına göre 1.5 litrelik turbo benzinli motorlara sahip modeller ve bunların hibrit varyantları vergi avantajı sağlaması açısından da Türkiye pazarına uygun modeller olacak. Geely, Türkiye'ye dönerse gelebilecek modellerden birinin Geely Monjaro olduğu da belirtiliyor.