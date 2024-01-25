Heyecanlandıran gelişme! 'Petrol Denizi'nde müjdeler an meselesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 2022'de sondaj çalışmalarına başladığı Şırnak'taki 1850 rakımlı Gabar-Cudi Dağı bölgesinde, 2023'te petrol buldu. Başkan Erdoğan'ın geçen nisanda müjdesini verdiği Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahası ile Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik Petrol Sahası'nda, 30 kuyuda günlük üretim 35 bin varile ulaştı. Bu iki bölgedeki petrolün, ülke ekonomisine 70 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Şırnak'ta Kapanlı-1 sondajına başlayan TPAO, 3 bin 130 metre derinliği hedeflerken, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Hakkâri arasında yer alan ve 'Petrol Denizi' olarak adlandırılan Kato Dağı'nda da sondaj çalışmasını sürdürüyor. Sabah'ın haberine göre, Bu iki noktada da petrol müjdesinin an meselesi olduğu belirtilirken, 2024 yılı sonuna kadar bölgedeki kuyu sayısının 100'e, günlük üretimin ise 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor.