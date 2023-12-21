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Ekonomi

Heyecanlandıran gelişme! ''Petrol yok'' denilerek kapatılan kuyular teker teker açılıyor

Adana'da 'petrol yok' denilerek üzeri kapatılan kuyular yeniden açılmaya başlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, 'Türkiye'nin ilk jeologlarından olan Eyüp Taşman ve Mehlika Taşman Adana havzasını 3 ayrı bölgeye ayırıyor. Ceyhan ve Seyhan nehirlerini birebir Nijerya ile karşılaştırıyor. Bu olay gittikçe gelişecektir. Petrole gitmemiz lazım. Buluyoruz işte. Şırnak'taki durumu herkes biliyor. Burası da neden Şırnak olmasın?' dedi.

21 Aralık 2023 Perşembe 08:55 - Güncelleme:
Heyecanlandıran gelişme! ''Petrol yok'' denilerek kapatılan kuyular teker teker açılıyor
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Adana'da petrol yok denilerek kapatılan kuyular yeniden açılıyor.

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları:

9 tane kuyunun açılmış olması. Günde 2 bin varile yükselmiş olması gerçekten gurur veriyor. Özellikle burada Eyüp Taşman ve Mehlika Taşman'ın ismini özellikle vereceğim. Türkiye'nin ilk jeologlarındandır. Adana Havzasını 3 ayrı bölgeye ayırıyor. Ceyhan ve Seyhan nehirlerini birebir Nijerya ile karşılaştırıyor.

İkincisi İskenderun bulunmuş olduğu mutlaka denize 1.850 metreye kadar bulabileceğimizi ifade ediyor.

Üçüncüsü de Hatay'daki bir efsane değil tarihin ilk evresinden beri yanan kayalar diye ifade ettiğimiz bölgelerin içinde bulunduğu yöreyi de ifade etmek istiyor.

İki olgu çok önemli. 1954 tarihinde petrol kanununun çıkmış olması. Bu baya ciddi bir şekilde önümüzü açan bir olgu olmuştur. Buralarda deniz kabukları çıkıyor. Bu tabakanın çok fazla olması nedeniyle bu işi o zamandan beri çeşitli yayınlar yaparak belki bu aslında kapatılmış kuyular ama büyük bir gururla söylüyoruz 9 kuyunun açılması, Şırnak'taki ile beraber Türkiye'de 100 bin varile çıkmış olması gerçekten önemsenecek.

Bu Türkiye'nin yüzde 12'ini petrol ihtiyacını karşılayabilir bir seviyeye gelmemiz hakikatten üzerinde durulması gereken çok önemli olgulardan bir tanesi. Bu olay gittikçe gelişecektir. Petrole gitmemiz lazım. Buluyoruz işte. Şırnak'taki durumu herkes biliyor. Burası da neden Şırnak olmasın?

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